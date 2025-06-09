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BI.Zone предупреждает о поддельных сайтах с продажей билетов на концерты и в театры

С начала года команда BI.Zone Brand Protection зафиксировала более 50 фишинговых ресурсов, имитирующих сайты с продажей билетов на концерты и театральные постановки. При этом одна пятая этих доменов была зарегистрирована во второй половине мая.

На одном из обнаруженных ресурсов цены на билеты варьируются от 2,5 тыс. до 5,5 тыс. руб. Один такой сайт может приносить мошенникам десятки и даже сотни тысяч рублей каждую неделю.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.Zone Brand Protection, сказал: «Мошенники традиционно используют сезонность и новостную повестку для обмана граждан. В теплый сезон россияне, как правило, чаще проводят время вне дома и активнее ходят на мероприятия. Для злоумышленников это еще одна возможность. Обычно для привлечения внимания они предлагают «‎скидки на билеты» и проводят «акции».

Мошенники научились делать сайты, которые визуально практически не отличаются от официальных. Они используют логотипы, фирменный стиль и верстку страниц, копирующие официальные ресурсы. Фишинговые сайты часто используют адреса, похожие на настоящие, но с незначительными изменениями. Поэтому всегда необходимо проверять URL на наличие лишних символов, ошибок в написании и подозрительных доменов. Также важно убеждаться в безопасности соединения, обращать внимание на предупреждения браузера и систем безопасности.

Ранее специалисты BI.Zone Brand Protection предупредили россиян о другой летней схеме. Был зафиксирован рост количества ресурсов с арендой велосипедов, самокатов, сапов и водной техники.

BI.Zone Brand Protection — платформа класса digital risk protection, которая позволяет выявлять, а затем блокировать фишинговые кампании и мошеннические домены, находить утечки данных в даркнете, а также проводить мониторинг информационного поля на предмет нелегитимного использования бренда и дезинформации в медиа.

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