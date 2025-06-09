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«Яндекс Вордстат» обзавелся API

«Яндекс» открывает доступ к бета-версии API «Вордстата» — сервиса, который показывает статистику запросов к «Поиску Яндекса». С помощью API пользователи смогут автоматизировать работу с «Вордстатом» и получать уже готовые отчеты: например, с ключевыми словами для настройки рекламы, статистикой запросов про конкурентов или динамикой спроса на разные категории товаров и услуг. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В API доступны те же данные, что и в самом «Вордстате»: частотность запросов, топ популярных и похожих формулировок, динамика интереса к теме, срезы по регионам, устройствам и периодам. Эти сведения позволяют оценить спрос на товары и услуги, выявить новые тренды, спланировать продажи с учетом сезонных колебаний спроса и провести конкурентный анализ. Например, с помощью API можно узнать, как часто пользователи ищут в «Поиске» компании конкурентов и как меняется интерес к той или иной группе товаров. Данные можно выгружать и использовать в сводных отчетах.

Продукт будет полезен рекламным агентствам и компаниям, которые анализируют большие массивы поисковых запросов для настройки рекламы и заполнения карточек товаров. API предоставляется бесплатно, для его подключения нужно подать заявку.

API предназначен для работы с новой версией «Вордстата», которая пока работает параллельно со старой. Поскольку большинство пользователей уже перешли на новый интерфейс, старый скоро будет закрыт. Он прекратит свою работу через два месяца, 11 августа.

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