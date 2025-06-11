До 80% Telegram-рекламы в недвижимости не работает

Платформа CloudBuying провела исследование Telegram-рекламы в сегменте недвижимости за I квартал 2025 г. и выяснила, куда рекламодатели направляют бюджеты внутри мессенджера, на чем чаще всего теряют эффективность и как это исправить. Об этом CNews сообщили представители CloudBuying.

Согласно исследованию, застройщики и девелоперы потратили более 20 млн руб. за I квартал 2025 г. на рекламу в Telegram. При этом до 82% размещений опубликованы без учета особенностей площадки и не реализовали весь потенциал из-за ошибок в форматах постов, выборе каналов и времени публикаций. Данные собраны на основе анализа 38 каналов в категории «Недвижимость».

До 70% застройщиков используют наименее эффективные форматы постов — изображения и видео, которые отличаются низким ER (0,57%). Текстовые объявления показывают более высокий ER (0,95%), но составляют лишь 6% от всех размещений.

Примечательно, что посты с прямым оффером показывают самый высокий отклик — в среднем 0,77% ER и более 4 тыс. потенциальных кликов за квартал всего с 6% объявлений этого периода.

Рекламодатели в недвижимости направляют до половины бюджета в смежные категории, например, «Маркетинг и PR» с самым высоким ER (2,83%), но и с самым высоким в этом периоде CPM — 21,727 тыс. руб., что в три–пять раз выше, чем в профильных каналах. При этом эти аудитории не всегда релевантны для прямых продаж. В итоге бюджеты уходят в дорогие, но нецелевые охваты. Также аналитики отмечают, что размещения у инфлюенсеров эффективнее новостных каналов — публикации в блогах дают максимальный охват (в среднем — до 30% подписчиков) и высокий ER при более низкой стоимости размещения.

Самый высокий ER (0,97%) достигался во вторник в 19:00, но лишь 18% рекламных постов размещались в этот период. 82% размещений вышли в «слепые» часы, когда вовлечение и кликабельность существенно ниже.

«Мы видим, что рынок Telegram-рекламы в недвижимости пока работает больше по инерции, чем на данных. Большинство размещений выходят не в то время, не в тех форматах и не в тех каналах, где возможен максимальный отклик. Застройщики часто ориентируются на привычные схемы — яркое изображение, будний день, автоматическое размещение, но в Telegram эти подходы не работают, как в других медиа. В Telegram выигрывают не те, кто тратит больше, а те, кто лучше понимает поведение аудитории. Время, текст, правильный выбор канала — простые тактики, которые снижают стоимость привлечения и увеличивают отдачу от рекламы в два–три раза», — сказал Кирилл Кудрявцев, коммерческий директор CloudBuying.

Исследование проведено на основе 537 рекламных кампаний в Telegram в сфере недвижимости за I квартал 2025 г. В рамках проанализированных кампаний — охват публикаций составил 4,1 млн.