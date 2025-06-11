CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС ускорила мобильный интернет для татарстанских дачников

МТС расширила сеть 4G и увеличила скорость мобильного интернета в садовых товариществах и дачных поселках Пестречинского и Высокогорского районов Татарстана. Благодаря строительству новых базовых станций и модернизации телеком-инфраструктуры на северном и восточном выездах из Казани, средняя скорость мобильного интернета на территориях ряда СНТ, расположенных в этом направлении, выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС обеспечивает стабильной связью и интернетом расположенные рядом с селом Богородское Пестречинского района садовые товарищества «Зеленый Дол», «Радуга», «Промсвязьмонтаж», «Ветерок», «Домостроитель», «Ромашка» и «Ромашка-Спартак». В Высокогорском районе работы по модернизации и обновлению оборудования охватили территории СНТ «Фиалка» и «Факел».

«По статистике работы сети мы четко видим «летнюю миграцию» абонентов – с наступлением теплого сезона нагрузка на оборудование кратно возрастает, горожане устремляются на дачи, где проводят выходные, а некоторые и вовсе переезжают на весь сезон в летние дома. Чтобы обеспечить стабильную и быструю связь там, где она востребована не меньше, чем в городе, мы усиливаем телеком-инфраструктуру в ключевых загородных направлениях. Теперь татарстанские дачники Высокогорского и Пестречинского районов смогут с комфортом пользоваться мобильным интернетом для общения с близкими, видеозвонков, удаленной работы, онлайн-игр и других целей», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Россиян лишили любимейшего магазина электроники. Закрыты и опечатаны товары на 100 миллионов

Иллюзия точности: как грамотно анализировать трафик сайтов и какие инструменты для этого лучше не использовать

Мир перевернулся: интернет-пиратство пошло на спад. В лидерах по трафику Россия и США

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще