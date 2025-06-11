Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Иркутской области»

Ozon запустил новую витрину «Сделано в Иркутской области» в рамках проекта компании «Сделано в России». Инициатива реализована при поддержке правительства Иркутской области. В разделе представлено более 4,7 тыс. наименований от местных производителей: продукты питания, мебель, одежда, товары для детей и животных, спорта и туризма, хобби и творчества, строительства и ремонта. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

По словам первого заместителя председателя правительства Приангарья Руслана Ситникова, помощь со сбытом — один из самых распространенных запросов со стороны бизнеса: «Развитие региональных производителей — один из ключевых приоритетов нашей работы. И залог этого роста — постоянный организованный сбыт продукции. Поэтому Правительство региона, Минэкономразвития, центр «Мой бизнес» — все мы занимаемся продвижением местной продукции как внутри региона, так и за его пределами. Наши производители уже не раз показывали свою конкурентоспособность, в том числе на международном уровне, поэтому участие в проекте компании Ozon будет полезно и для них, и для покупателей, которые получат доступ к качественной продукции».

Разместить свою продукцию на витрине может любой предприниматель, производство которого находится в Иркутской области. Для этого необходимо подать заявку в региональный центр «Мой бизнес».

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев ссказал: «Сегодня на маркетплейсе представлено 43 региональных витрины в рамках проекта «Сделано в России», 17 из них мы запустили в этом году. И уже видим результат: количество представленных на них российских производителей увеличилось в 1,5 раза до 8 тыс., если сравнивать первый квартал 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. А ассортимент вырос в 1,2 раза до пяти млн наименований. Теперь к проекту присоединилась Иркутская область. Предприниматели региона смогут повысить узнаваемость своей продукции на федеральном уровне, а покупатели — быстрее и проще находить их товары».

Ozon запустил проект «Сделано в России» при поддержке региональных властей в 2022 г.