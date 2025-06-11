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«Ростелеком» приступил ко второму этапу цифровизации севера Красноярского края

В июне 2025 г. «Ростелеком» начал второй этап строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на севере Красноярского края. Впервые проводной доступ к интернету получат жители населенных пунктов Сергеево, Нижнешадрино, Фомка, Ярцево, Кривляк и Никулино. Проект реализуется по заказу Министерства цифрового развития Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Евгений Синтишевский, заместитель технического директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «Цифровизация Енисейского района началась прошлой осенью. В тот период мы проложили 130 км оптики от деревни Анциферово до поселка Новоназимово. С наступлением теплого сезона на севере мы запускаем следующий этап: в ближайшие месяцы построим еще около 150 км линий связи от Новоназимово до деревни Никулино».

Создание оптической сети ведется в рамках региональной программы «Развитие информационного общества» и федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0».

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Губернатор и правительство Красноярского края активно поддерживают строительство ВОЛС на севере. Для этого выделяется дополнительное финансирование, уже сейчас проходят конкурсные процедуры, чтобы в этом году пройти участок от Никулино до поселка Индыгино Туруханского района, а в 2026 году — от Индыгино до поселка Бор».

С расширением телекоммуникационной инфраструктуры со спутникового интернета на оптический первыми перейдут базовые станции связи и социально значимые объекты поселков и деревень — школы, фельдшерско-акушерские пункты, сельсоветы, пожарные части и досуговые центры. Также высокоскоростной интернет и цифровые сервисы федерального провайдера станут доступны для частных домохозяйств.

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