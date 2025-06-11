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VK AdBlogger научит бизнес актуальным стратегиям инфлюенс-маркетинга

Новая бесплатная образовательная программа «Клики — в кэш» посвящена нюансам сотрудничества с блогерами — от составления технического задания до оценки эффективности рекламных размещений. Курс подойдет маркетологам, рекламным и digital-агентствам, продавцам и владельцам бизнеса. Обучение начнется 23 июня 2025 г. и пройдет в онлайн-формате на платформе «VK Бизнес». Об этом CNews сообщили представители VK.

Студенты курса узнают, как подбирать сообщества и блогеров с релевантной целевой аудиторией для успешного запуска рекламной кампании, составлять брифы на размещения, создавать креативы, которые цепляют внимание пользователей, а также о том, как начать работать с платформой для взаимодействия бизнеса и авторов VK AdBlogger. Программа подходит как для тех, кто еще не пробовал себя в инфлюенс-маркетинге, так и для рекламных агентств и digital-специалистов, которые хотят запускать рекламные кампании через VK AdBlogger.

Программа разделена на четыре блока, которые проведут эксперты платформы, а также представители digital-агентств Didenok Team и ICE Agency. Помимо теории участники курса смогут проверить полученные знания и пройти тестирование, по результатам которого студенты получат сертификат о прохождении курса и полезный бонус для запуска первых кампаний в VK AdBlogger.

«Рынок инфлюенс-маркетинга каждый год растет, и все больше брендов ищут возможности запускать эффективные кампании у блогеров разного масштаба и тематик, в том числе ВКонтакте. Мы стремимся облегчить взаимодействие бизнеса и авторов и сделать его максимально эффективным», — сказал директор по продукту VK AdBlogger Сергей Нестеренко.

VK AdBlogger — платформа для взаимодействия авторов и бизнеса. Здесь рекламодатели могут выбирать интересующих авторов, оценивать статистику сообществ и размещать рекламу в сообществах, а авторы — назначать цены за услуги и получать заявки от рекламодателей.

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