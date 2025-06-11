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Восточные границы Ставрополья получили новые скорости мобильного интернета

В нескольких населенных пунктах Нефтекумского округа края «МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования. Благодаря этому максимальная скорость мобильного интернета в гаджетах жителей увеличилась на 10% и составила 85 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора расширили частотный спектр в диапазоне 2100 МГц в ауле Уч-Тюбе, поселке Затеречном, а также на контрольно-пропускном пункте при въезде в Дагестан. Инженеры подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это позволяет выходить в Сеть, работать с приложениями и скачивать большие объемы информации даже в путешествии.

В районе контент теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов. За прошедшие пять месяцев обладатели зеленой SIM-карты стали потреблять на 60% больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитика «МегаФона» показала, что ежемесячно каждый клиент, в среднем, использует около 35 ГБ. Этого хватит, чтобы скачать 25 фильмов в формате Full HD для просмотра как дома, так и в длинной дороге.

«По информации наших аналитиков, нагрузка на сеть в этой части региона повышается именно в летний период. Уже сегодня температура воздуха здесь превышает 30°C. На полевые работы жители выходят рано утром или поздно ночью, а зной пережидают дома, где интернет необходим для загрузки и отправки данных, получении государственных услуг, обучения и развлечений. Также это время, когда абоненты часто смотрят фильмы всей семьей или скачивают аудиофайлы. Мы подготовились к пику потребления и развернули строительство и модернизацию телеком-инфраструктуры. Скорость загрузки уже стала быстрее не только в крупных селах и аулах на востоке, но и в десятке других небольших населенных пунктов», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Также на особо жарких территориях Нефтекумского округа «МегаФон» обновил климатическое оборудование. Оно обеспечивает абонентам стабильный сигнал, даже когда столбик термометра достигает отметки 45°C.

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