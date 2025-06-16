Блогеры «Дзена» могут зарабатывать на контенте в Фонде оригинальных авторов VK

Фонд оригинальных авторов VK стал доступен для блогеров «Дзена» с аудиторией от 100 до 100 тыс. подписчиков. Программа помогает креаторам зарабатывать на платформе: авторы могут получать ежемесячную выплату и поддержку для развития своих сообществ. Прием заявок открыт с 11 июня. Об этом CNews сообщили представители VK.

Чтобы подать заявку на участие в программе, авторам необходимо: вести тематический канал с аудиторией от 100 до 100 тыс. подписчиков; освещать актуальные события, новости и тренды в выбранной тематике; обладать узнаваемым стилем и экспертностью в одной из заявленных тем; зарабатывать в «Дзене» с помощью других инструментов монетизации ежемесячно не более 100 тыс. руб.; иметь опубликованные статьи за предыдущий месяц.

У авторов программы также есть доступ к дайджесту новых событий и актуальных тенденций, внутренней аналитике и образовательным материалам от наставников, которые помогают развивать блог, повышать вовлеченность аудитории и увеличивать доход. Создатели контента также могут участвовать в мероприятиях VK.

Подать заявку на участие в программе могут оригинальные авторы, ведущие тематические каналы в «Дзене» в следующих тематиках: еда, наука, красота и стиль, путешествия, культура и искусство, экономика, общество.

«В новой программе монетизации для авторов "Дзена" мы сделали акцент на инфотейнменте. Фонд оригинальных авторов поддерживает блогеров, которые создают уникальный контент, не копируют чужие идеи и не используют кликбейт и хайп. Запустив проект для блогеров "ВКонтакте" полгода назад, мы увидели, насколько он успешен: более 20 тыс. заявок было подано от авторов и мы решили расширить программу и реализовать ее для "Дзена"», — сказала директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьева.