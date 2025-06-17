CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Новые возможности «Специального поиска судебной практики» от «КонсультантПлюс»

«Специальный поиск судебной практики» – это интеллектуальный сервис поиска судебной практики по большим фрагментам текста в системе «КонсультантПлюс». Загрузите текст искового заявления, досудебной претензии, судебного решения или опишите ситуацию своими словами, и сервис подберет судебную практику со схожими обстоятельствами. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

В июне 2025 г. вышла улучшенная версия «Спецпоиска судебной практики». В нем появились аннотации к найденным судебным решениям. В аннотациях кратко изложены суть, обстоятельства и решение. Это позволит быстро подобрать судебные акты, даже не заходя в тексты документов.

Среди других полезных возможностей сервиса: есть фильтры для поиска и анализа судебной практики: по суду, по дате; можно скрыть отмененные и измененные акты.

Поиск документов ведется по всему массиву судебной практики в системе «КонсультантПлюс». Можно выбрать, какие акты найти – арбитражных судов или судов общей юрисдикции.

В результатах поиска отображается до 1000 документов.

Спецпоиск построен на принципах машинного обучения и совершенствуется с каждым поисковым запросом.

Сервис полезен для юристов, судей, их помощников, адвокатов, а также других специалистов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

«Яндекс» научил искусственный интеллект расшифровывать голосовые звонки

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Российские владельцы Qiwi продали свои акции за 888 миллионов

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Разработчик ChatGPT получил первый публичный контракт от армии США. Сумма - $200 миллионов

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще