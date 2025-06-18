Исследователи «Авито» выпустили первый российский опенсорс тренажер для ИИ-алгоритмов в рекламных аукционах

Команда искусственного интеллекта «Авито» представила платформу BAT (Benchmark for Auto-bidding Task) — первый российский опенсорс-тренажер, позволяющий тестировать и оптимизировать алгоритмы ставок в рекламных аукционах. Тренажер уже доступен всем разработчикам на GitHub. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

BAT имитирует реальные условия проведения рекламных аукционов, позволяя разработчикам подключать свои алгоритмы, запускать симулированные кампании и сравнивать эффективность разных моделей — до запуска в продакшене. Это помогает находить решения, которые приносят больше кликов при тех же затратах.

BAT — первая за последние 12 лет «песочница» с открытым кодом для такой задачи (по результатам оценки «Авито»). До сих пор в индустрии использовался открытый датасет iPinYou, созданный в 2013 г. Это был первый шаг к открытым тестовым средам в digital-рекламе. С тех пор индустрия сильно изменилась: появились новые форматы, выросли объёмы данных, а алгоритмы ставок стали сложнее.

Сегодня рекламные платформы обрабатывают миллионы запросов в секунду и используют продвинутые модели машинного обучения для прогнозирования поведения пользователей. В этих условиях появились новые требования к качеству симуляции рекламных аукционов.

BAT построен на реальных анонимизированных данных, объем которых, согласно общедоступной информации, в тысячу раз превышает iPinYou. Это позволяет тестировать алгоритмы в условиях, максимально приближенных к работе современных рекламных систем — с высокой нагрузкой и сложными сценариями.

По оценке исследователей «Авито», BAT поможет: рекламным платформам — увеличить доход на 10–20% за счет более точного распределения рекламных показов; рекламодателям — получить до 20% больше кликов при том же бюджете; разработчикам — экспериментировать с алгоритмами без необходимости строить сложную инфраструктуру; пользователям — видеть более релевантную рекламу.

Платформа BAT может существенно демократизировать рынок рекламных технологий — небольшие платформы и стартапы получат доступ к инструментам, которые раньше были доступны только крупным игрокам. Это снизит барьеры входа, упростит эксперименты и ускорит внедрение инноваций.

Как работает BAT

Каждый раз, когда пользователь открывает поиск или ленту рекомендаций, система запускает мгновенный аукцион между рекламодателями. Алгоритмы рассчитывают ставку на основе релевантности, качества креатива, ставки конкурентов и других факторов. Побеждает объявление с лучшим итоговым рейтингом — при этом рекламодатель платит минимально возможную цену.

BAT позволяет воспроизводить этот процесс в тестовой среде. Разработчики могут подключать собственные алгоритмы, выбирать сценарии, задавать параметры и сравнивать эффективность решений. В платформу уже встроены пять базовых алгоритмов от «Авито», которые можно использовать как референсы.

В планах «Авито» — сравнить на платформе BAT различные базовые алгоритмы между собой — это поможет разработчикам находить наиболее эффективные подходы под разные задачи. Команда также рассчитывает расширить возможности платформы для работы с более сложными и адаптивными моделями автоматических ставок.