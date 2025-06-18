Исследователи «Авито» выпустили открытый тренажёр для ИИ-алгоритмов в рекламных аукционах

Команда искусственного интеллекта «Авито» представила платформу BAT (Benchmark for Auto-bidding Task) — первый российский open source-тренажёр, позволяющий тестировать и оптимизировать алгоритмы ставок в рекламных аукционах. Тренажер уже доступен всем разработчикам на GitHub.

BAT имитирует реальные условия проведения рекламных аукционов, позволяя разработчикам подключать свои алгоритмы, запускать симулированные кампании и сравнивать эффективность разных моделей — до запуска в продакшене. Это помогает находить решения, которые приносят больше кликов при тех же затратах.

BAT — первая за последние 12 лет песочница с открытым кодом для такой задачи. До сих пор в индустрии использовался открытый датасет iPinYou, созданный в 2013 г. Это был первый шаг к открытым тестовым средам в digital-рекламе. С тех пор индустрия сильно изменилась: появились новые форматы, выросли объёмы данных, а алгоритмы ставок стали сложнее.

Сегодня рекламные платформы обрабатывают миллионы запросов в секунду и используют продвинутые модели машинного обучения для прогнозирования поведения пользователей. В этих условиях появились новые требования к качеству симуляции рекламных аукционов.

BAT построен на реальных анонимизированных данных, объём которых, согласно общедоступной информации, в 1 тыс. раз превышает iPinYou. Это позволяет тестировать алгоритмы в условиях, максимально приближенных к работе современных рекламных систем — с высокой нагрузкой и сложными сценариями.

По оценке исследователей Авито, BAT поможет: рекламным платформам — увеличить доход на 10–20% за счёт более точного распределения рекламных показов; рекламодателям — получить до 20% больше кликов при том же бюджете; разработчикам — экспериментировать с алгоритмами без необходимости строить сложную инфраструктуру; пользователям — видеть более релевантную рекламу.

Платформа BAT может существенно демократизировать рынок рекламных технологий — небольшие платформы и стартапы получат доступ к инструментам, которые раньше были доступны только крупным игрокам. Это снизит барьеры входа, упростит эксперименты и ускорит внедрение инноваций.

Каждый раз, когда пользователь открывает поиск или ленту рекомендаций, система запускает мгновенный аукцион между рекламодателями. Алгоритмы рассчитывают ставку на основе релевантности, качества креатива, ставки конкурентов и других факторов. Побеждает объявление с лучшим итоговым рейтингом — при этом рекламодатель платит минимально возможную цену.

BAT позволяет воспроизводить этот процесс в тестовой среде. Разработчики могут подключать собственные алгоритмы, выбирать сценарии, задавать параметры и сравнивать эффективность решений. В платформу уже встроены пять базовых алгоритмов «Авито», которые можно использовать как референсы.

В планах «Авито» — сравнить на платформе BAT различные базовые алгоритмы между собой — это поможет разработчикам находить наиболее эффективные подходы под разные задачи. Команда также рассчитывает расширить возможности платформы для работы с более сложными и адаптивными моделями автоматических ставок.