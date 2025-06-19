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«Руцентр» запустил защищенный хостинг для хранения персональных данных

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» запустила платформу защищенного хостинга, соответствующую требованиям Федерального закона 152-ФЗ. Решение ориентировано для организаций, прежде всего, работающих с чувствительными данными. Сервис предназначен для размещения ИТ-систем, обрабатывающих информацию с максимальным уровнем защищенности. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Согласно Федеральному закону 152-ФЗ, все операторы персональных данных — юридические и физические лица, самостоятельно или совместно с другими участниками обрабатывающие персональные данные — обязаны соблюдать меры по защите информации. Уровень защищенности определяется на основе категории данных, количества субъектов и типа актуальных угроз. Всего предусмотрено четыре уровня: от минимального 4УЗ до максимального 1УЗ.

Хостинговая платформа «Руцентра» прошла аттестацию по высшему уровню защищенности (1УЗ) и подходит для размещения информационных систем, обрабатывающих персональные данные, например, биометрию, медицинские сведения и любые другие социальные данные. Сервис обеспечивает физическую и логическую изоляцию ресурсов, систему обнаружения вторжений, защищенный доступ и безопасную работу с файлами и базами данных.

В отдельной изолированной инфраструктуре «Руцентра» используются сертифицированные средства защиты информации, операционные системы и программное обеспечение. Платформа представляет собой готовую среду, в которой можно разворачивать ИТ-системы без необходимости создания отдельной собственной инфраструктуры. В состав новой услуги также входит предоставление полного комплекта документации, необходимого для подтверждения соответствия законодательным нормам.

«С мая 2025 г. требования к обработке персональных данных стали строже: операторы обязаны не только обеспечивать техническую защиту, но и соблюдать ряд организационных мер. Законодательство становится более детализированным, а выполнение требований — обязательным для всех участников, работающих с чувствительной информацией. Мы видим этот тренд и последовательно развиваем направление защищенных решений, чтобы предоставлять организациям ИТ-инфраструктуру, соответствующую регуляторным нововведениям и ожиданиям рынка», — сказал Сергей Журило, директор по информационной безопасности «Руцентра».

«Руцентр» продолжает усиливать экспертизу в информационной безопасности. В 2025 г. компания прошла криптографическое лицензирование ФСБ, сертификацию ISO по контролю защищенности конфиденциальной информации. «Руцентр» последовательно развивает продуктовую линейку специализированных решений, соответствующих требованиям российского законодательства в области информационной безопасности.

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