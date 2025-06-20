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Новый маршрут водного электротранспорта «Новоспасский» — «ЗИЛ» стал доступен пользователям 2ГИС

20 июня 2025 г. в Москве запустили третий круглогодичный регулярный речной маршрут электротранспорта — от Новоспасского моста до ЗИЛа. Сразу же после запуска движения водные маршруты стали доступны пользователям геосервиса 2ГИС — как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и в десктопной версии на сайте 2gis.ru. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Новый водный маршрут «Новоспасский» — «ЗИЛ» уже доступен в 2ГИС при построении маршрутов. Геосервис учитывает прогноз прибытия речного судна к причалу и прокладывает маршрут с учетом времени ожидания и реального времени прибытия в пункт назначения. Это удобно для речных маршрутов, которые в среднем ходят каждые 20 минут.

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2ГИС
Новый маршрут водного электротранспорта «Новоспасский» — «ЗИЛ» стал доступен пользователям 2ГИС

Чтобы узнать расписание и прогноз прибытия речных судов к причалам, достаточно ввести номер маршрута в поиске 2ГИС или нажать на нужный причал на карте.

Запуск нового маршрута речного электротранспорта — отличный повод изучить районы столицы, тем более что сделать это можно на современном комфортном электросудне — наблюдая за пейзажем из окна. Совместно с Московским транспортом геосервис 2ГИС составил гид по интересным местам по маршруту «Новоспасский — ЗИЛ», который соединил бывшие промышленные зоны с историческими монастырями.

Например, по пути встречается здание гончарно-изразцового завода братьев Власовых, который с 1933 г. стал называться московским керамико-плиточным заводом имени Булганина. Именно здесь изготовлена практически вся керамика для первой линии Московского метрополитена, открытой в 1935 г.. Также на маршруте можно увидеть комплекс первой Городской насосной станции по проекту архитектора Максима Геппенера. На ее территории сегодня находится Музей воды, в котором можно узнать об истории водоснабжения и канализации Москвы — от кремлевских водопроводов до современных технологий очистки.

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