Ozon будет бесконтактно измерять вес и габариты крупногабаритных товаров на складах с помощью автоматизации

Команда Ozon Tech в Иннополисе запускает устройство Gauss собственного производства для бесконтактного измерения авиа паллет и коробов на сортировочных центрах. С его помощью компания сможет быстрее и проще обрабатывать крупногабаритные товары. Сейчас устройство измеряет вес и габариты грузов за 2,4 секунды и позволяет эффективнее размещать их на складах, а в дальнейшем время на измерения товаров будет уменьшено. До конца 2025 г. Gauss будет установлен на более чем 150 сортировочных центрах Ozon в разных регионах России. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Продавцы на Ozon должны указывать объемно-весовые характеристики (ОВХ) своего товара, чтобы возможно было точно рассчитать стоимость доставки и эффективно распланировать логистику — размещение товара на складе, сборку заказов, загрузки транспорта для перемещения товара между складами и отправки в доставку. При этом, продавцы не всегда корректно измеряют ОВХ своего товара, и сотрудникам склада приходится измерять и взвешивать товары заново. Если речь идет о крупногабаритном товаре, то его измерение может требовать больше времени, недели менее объемные товары.

Ozon Ozon будет бесконтактно измерять вес и габариты крупногабаритных товаров на складах с помощью автоматизации

Для автоматизации процесса измерения ОВХ крупногабаритных товаров на сортировочных центрах, Ozon Tech была создана система. Устройство замеряет ОВХ товара с помощью пяти камер, которые покрывают измеряемый объект облаком точек на 360 градусов, обеспечивая наиболее высокую точность результата. Минимальный вес объекта, который может измерить устройство — 250 грамм, максимальный — 1000 кг. Gauss способен измерить груз размером от 500х500х500 мм до 1200х1200х2200 мм. Он также оснащен двумя алгоритмами машинного обучения, которые контролируют нахождение товара в центре платформы. Эти характеристики позволяют с высокой точностью и всего за несколько секунд определять вес и габариты груза любой геометрической формы и с любым типом упаковки — без ручного вмешательства работников складов. Результаты отображаются на специальном экране, автоматически сохраняются в системе и при необходимости распечатываются на этикетке.

Устройство полностью разработано и производится внутри Ozon. Компания самостоятельно поддерживает работу и обновление его операционной системы, что позволяет вносить изменения на всех установленных в сортировочных центрах устройствах. Это делает Gauss более гибким и эффективным решением по сравнению с зарубежными технологиями.

«Количество инженеров Ozon Tech превысило 6,5 тыс. Ежедневно наша ИТ-команда разрабатывают решения для автоматизации склада – совершенствуют систему управления, оптимизируют бизнес-процессы, а также проектируют конвейерное оборудование, через которое ежедневно на каждом складе Ozon проходит десятки миллионов товаров. Теперь мы стали еще эффективнее измерять вес и габариты крупногабаритных товаров. Устройство Gauss — отличный пример того, как команда Ozon Tech автоматизирует и упрощает ключевые процессы на складе. Устройство полностью автономно, а также дешевле и эффективнее зарубежных аналогов», — отметил Антон Степаненко, технический директор Ozon.