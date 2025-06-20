Ozon будет бесконтактно измерять вес и габариты крупногабаритных товаров на складах с помощью автоматизации
Команда Ozon Tech в Иннополисе запускает устройство Gauss собственного производства для бесконтактного измерения авиа паллет и коробов на сортировочных центрах. С его помощью компания сможет быстрее и проще обрабатывать крупногабаритные товары. Сейчас устройство измеряет вес и габариты грузов за 2,4 секунды и позволяет эффективнее размещать их на складах, а в дальнейшем время на измерения товаров будет уменьшено. До конца 2025 г. Gauss будет установлен на более чем 150 сортировочных центрах Ozon в разных регионах России. Об этом CNews сообщили представители Ozon.
Продавцы на Ozon должны указывать объемно-весовые характеристики (ОВХ) своего товара, чтобы возможно было точно рассчитать стоимость доставки и эффективно распланировать логистику — размещение товара на складе, сборку заказов, загрузки транспорта для перемещения товара между складами и отправки в доставку. При этом, продавцы не всегда корректно измеряют ОВХ своего товара, и сотрудникам склада приходится измерять и взвешивать товары заново. Если речь идет о крупногабаритном товаре, то его измерение может требовать больше времени, недели менее объемные товары.
Для автоматизации процесса измерения ОВХ крупногабаритных товаров на сортировочных центрах, Ozon Tech была создана система. Устройство замеряет ОВХ товара с помощью пяти камер, которые покрывают измеряемый объект облаком точек на 360 градусов, обеспечивая наиболее высокую точность результата. Минимальный вес объекта, который может измерить устройство — 250 грамм, максимальный — 1000 кг. Gauss способен измерить груз размером от 500х500х500 мм до 1200х1200х2200 мм. Он также оснащен двумя алгоритмами машинного обучения, которые контролируют нахождение товара в центре платформы. Эти характеристики позволяют с высокой точностью и всего за несколько секунд определять вес и габариты груза любой геометрической формы и с любым типом упаковки — без ручного вмешательства работников складов. Результаты отображаются на специальном экране, автоматически сохраняются в системе и при необходимости распечатываются на этикетке.
Устройство полностью разработано и производится внутри Ozon. Компания самостоятельно поддерживает работу и обновление его операционной системы, что позволяет вносить изменения на всех установленных в сортировочных центрах устройствах. Это делает Gauss более гибким и эффективным решением по сравнению с зарубежными технологиями.
«Количество инженеров Ozon Tech превысило 6,5 тыс. Ежедневно наша ИТ-команда разрабатывают решения для автоматизации склада – совершенствуют систему управления, оптимизируют бизнес-процессы, а также проектируют конвейерное оборудование, через которое ежедневно на каждом складе Ozon проходит десятки миллионов товаров. Теперь мы стали еще эффективнее измерять вес и габариты крупногабаритных товаров. Устройство Gauss — отличный пример того, как команда Ozon Tech автоматизирует и упрощает ключевые процессы на складе. Устройство полностью автономно, а также дешевле и эффективнее зарубежных аналогов», — отметил Антон Степаненко, технический директор Ozon.