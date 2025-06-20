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Во вторник телефонные мошенники звонят чаще, чем в другие дни недели

Вторник — самый «мошеннический» день недели, на него приходится более 20% всех мошеннических звонков. Злоумышленники чаще всего звонят жителям: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска. В список также попали Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара и Уфа. Исследование проведено на основе обезличенных данных сервиса «Определитель номера» в приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В 2024 г. сервис обработал более 1 млрд входящих вызовов, из которых 3,8 млн были идентифицированы как подозрительные. В январе-мае 2025 г. сервис обработал на 30% больше звонков, чем за аналогичный период 2024 г.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Зачастую жертвами телефонного мошенничества становятся люди в “состоянии многозадачности” — например, родители маленьких детей, водители в пути, сотрудники горячих линий и кол-центров — разделенное внимание снижает бдительность и дает злоумышленнику дополнительный шанс на успех. Наш “Определитель номера” только с начала года помог россиянам предотвратить миллионы попыток обмана. Сервис еще до первого гудка автоматически анализирует каждый входящий звонок по множеству параметров благодаря ИИ-модели, разработанной экспертами кибербезопасности банка. Это позволяет считать его одним из самых эффективных средств защиты от телефонного мошенничества. Сервис бесшовно интегрирован в антифрод-систему "Сбера". Если пользователь, несмотря на предупреждение, все-таки доверился мошеннику, банк в дальнейшем приостановит подозрительные транзакции».

«Определитель номера» Сбербанка автоматически определяет звонки злоумышленников как по телефону, так и через мессенджеры в W******p и Telegram с помощью ИИ-модели, разработанной экспертами кибербезопасности банка. Так, ИИ-решение в онлайн-режиме анализирует каждый входящий звонок на риск мошенничества по множеству параметров. Если пользователь выберет в настройках сервиса блокировку, то определитель заблокирует звонок еще до первого гудка.

Определитель номера Сбербанка в том числе сверяет номера с обширной внутренней базой банка о мошенниках ― она содержит миллионы номеров злоумышленников.

Пользователи также участвуют в защите ― в приложении «Сбербанк Онлайн» доступен сервис «Сообщить о мошеннике». В нем можно сообщить номер телефона, с которого поступил подозрительный звонок, данные карты мошенника или ссылку на поддельный сайт. После проверки эта информация поможет усилить защиту.

«Определитель номера» доступен в приложении «Сбербанк Онлайн» на платформе Android: можно найти и подключить его в разделе «Безопасность» или через поиск. Сервис входит в бесплатный набор сервисов от Сбербанка. В приложении собраны все необходимые сервисы, которые помогут защититься от самых распространенных мошеннических схем — от звонков и вирусов до поддельных сайтов и нежелательных подписок. Чек-ап безопасности — это подключить базовый набор сервисов: «Определитель номера», «Антивирус» и «Близкие рядом».

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