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Wildberries запустила B2B-продажи для всех российских компаний

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ) предоставила возможность покупать товары на B2B-платформе всем российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые не являются продавцами маркетплейса. Уже сейчас в тестовом формате им доступна функция приобретения товаров от имени компании на сайте «Wildberries для бизнеса». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Чтобы начать оформлять заказы как B2B-покупатель, достаточно переключиться на платформу через кнопку «Покупайте как бизнес» в профиле на сайте Wildberries и ввести ИНН юридического лица. Для тех, кто уже авторизован в качестве продавца на портале WB партнеры, в личном профиле автоматически будет добавлено юридического лицо компании.

Продавать B2B-продукцию могут по-прежнему только партнеры Wildberries. Реализация возможна или со склада маркетплейса, или с собственного склада продавца. По этим моделям товары для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доставляются прямо до пунктов выдачи заказов Wildberries. А совсем недавно «Wildberries для бизнеса» внедрила возможность доставки прямо до клиента, без участия ПВЗ.

«Подключение всех юрлиц к платформе «Wildberries для бизнеса» становится логическим развитием направления B2B в экосистеме РВБ. Сама площадка уже показывает высокий интерес со стороны корпоративных клиентов. Согласно нашему последнему анализу, средний чек B2B-сделок на платформе составляет более 100 тыс. руб., а самыми востребованными категориями бизнес-товаров становятся электроника, бытовая техника, канцелярская продукция, товары для офиса и ремонта, автотовары и многое другое», — отметила Дина Билялова, руководитель B2B-платформы «Wildberries для бизнеса».

К возможностям «Wildberries для бизнеса» относятся оплата с расчетного счета компании или ИП, фиксация цен на пять дней после оформления заказа, возврат НДС до 20% и другие функции для бизнеса.

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