«МегаФон» ускорил мобильный интернет на территории музеев Московского Кремля

Московский Кремль по-прежнему остается основной туристической точкой города и страны — с начала года по его музейному комплексу и окрестностям прошлись на 44% больше туристов и столичных жителей, чем годом ранее. Теперь тысячам посетителей главной крепости страны доступен мобильный интернет на средней скорости 30 Мбит/с даже в часы пиковой нагрузки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для этого инженеры «МегаФона» установили новое телеком-оборудование, поддерживающее сразу несколько частотных диапазонов разных поколений связи. Речь идет как об обеспечивающем стабильный голосовой сигнал 2G, так и о 4G, который одновременно увеличивает и скорость передачи данных, и качество телефонных звонков. Поддержка технологии MIMO 2×2, передающей данные одновременно по двум каналам, позволила увеличить пропускную способность сети. Помимо музейного комплекса Кремля, новое телеком-оборудование охватывает северную часть Александровского сада, часть Моховой улицы и Манежной площади.

«Высокоскоростная мобильная связь дает туристам и местным жителям возможность глубоко погружаться в изучение истории, опираясь на дополнительные материалы в Сети, а сотрудникам музеев — развивать новые интерактивные сервисы. С января по май 2025 г. пользователи на территории музейного комплекса Кремля использовали на 20% больше мобильного трафика, чем за этот же период прошлого года. Ускоряя интернет здесь, мы делаем историческое наследие ещё ближе и доступнее», — скахал директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

Территория внутри кремлевских стен объединяет ряд ключевых памятников: Патриаршие палаты с Домовой церковью Двенадцати апостолов, ставшие музеем прикладного искусства XVII века, Успенский собор, где с XVI по XIX века проходили коронации российских монархов, Грановитая палата, служившая тронным залом для царских приемов, и другие. Сейчас собрание музеев Московского Кремля насчитывает более 160 тыс. памятников истории, культуры и искусства.