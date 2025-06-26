Аналитики F6 обнаружили вредоносные программы в бесплатных онлайн-библиотеках

Специалисты Центра кибербезопасности F6, разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружили на ресурсах популярных бесплатных онлайн-библиотек вредоносный код, который заражал компьютеры жертв майнерами — вредоносным ПО для скрытой добычи криптовалют. Книжные сайты с общей аудиторией около 9 млн посетителей в месяц предположительно были взломаны киберпреступниками. Об этом CNews сообщили представители F6.

Весной 2025 г. аналитики Центра кибербезопасности F6 с помощью системы F6 Managed XDR обнаружили на одном из устройств компании-клиента инцидент. Вредоносный код внес исключения в настройках антивируса и запустил ряд процессов на компьютере жертвы. После локализации угрозы и исследования инцидента аналитики ЦК обнаружили, что пользователь самостоятельно скачал файл с ресурса flibusta[.]su и затем запустил его. Вредоносный архив содержал код для обхода защиты и закрепления в системе и майнер криптовалюты.

Скрипт, встроенный в сайт, настроен таким образом, что майнер загружается только на десктопное устройство – компьютер. Если зайти на ресурс со смартфона, то у пользователя только будут перехвачены данные логина и пароля от учетной записи на инфицированном сайте, при условии, что он введет их в форму для авторизации.

С помощью графового анализа Graph Threat Intelligence F6 аналитики обнаружили еще ресурсы, которые также содержали вредоносный программный код и предположительно были взломаны: flibusta[.]one, flibusta[.]top, mir-knig[.]xyz, litmir[.]site. В месяц эти ресурсы всего посещает около 9 млн пользователей, из них около 10% используют для этих целей компьютеры.

Кроме того, скрипт был распознан и на других русскоязычных и зарубежных ресурсах разной тематики: на сайтах интернет-магазинов и онлайн-площадках для хобби.

«Использование пиратских, сомнительных сервисов для скачивания книг — это серьезная угроза цифровой безопасности. В этом плане книги ничем не отличаются от взломанных программ, подозрительных модов игр и других «носителей». Как показывает практика, за безобидной обложкой романа, учебника может скрываться вредоносное ПО, включая майнеры, которые незаметно расходуют ресурсы устройства, замедляют его работу и ставят под удар конфиденциальные данные. В этом случае пользователь до какого-то момента даже не будет догадываться об угрозе», — отметила Марина Романова, руководитель отдела по выявлению киберинцидентов Центра кибербезопасности компании F6.

Рекомендации

Проводить регулярные обучения рядовых сотрудников организации для повышения знаний об актуальных угрозах в области информационной безопасности.

Рекомендовать сотрудникам не использовать личные устройства, такие как ПК и ноутбуки, для выполнения рабочих задач.

Сформировать перечень программ и приложений, разрешенных к применению в корпоративной инфраструктуре, запрещая использование любых других, не входящих в данный список.

Ограничить возможность самостоятельной установки программного обеспечения на рабочие устройства для обычных пользователей.

Использовать для защиты инфраструктуры комплексный подход, защищающий от различных векторов атак.

Для пользователей самое важное правило: пользоваться проверенными источниками и не переходить по сомнительным ссылкам.