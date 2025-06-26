Apple Hills Digital и VK Tech представили результаты исследования рынка облачных сервисов России

В 2024 г. объем потребления облачных сервисов, включая сегменты IaaS, PaaS и SaaS, в России составил 392 млрд руб., демонстрируя устойчивый рост с ежегодным темпом (CAGR) на уровне 26% в периоде с 2022 г. С 2024 по 2029 гг. общий объем российского рынка публичных облачных сервисов увеличится более чем вдвое – с 304 млрд руб. в 2024 г. до 801 млрд руб. в 2029 г. Ожидаемый среднегодовой темп роста – 21%. Об этом CNews сообщили представители VK.

Компания Apple Hills Digital провела исследование рынка облачных сервисов России по методологии IDC, которое было дополнено экспертным анализом от VK Tech. Среди наиболее динамично развивающихся сегментов рынка — инфраструктура в публичном облаке (IaaS), где среднегодовой темп роста (CAGR) составил 29% за период с 2022 по 2024 гг. Особый интерес вызывают услуги GPU-accelerated server, спрос на которые вырос рекордными темпами — CAGR 39,3%. Это связано с увеличением числа задач в области машинного обучения, обработки больших данных и аналитики.

Важной особенностью исследования стала оценка рынка облачных сервисов не только в публичном облаке, но и в гибридных моделях использования — в частных облаках (Private Cloud), которые могут быть развернуты как у провайдера, так и у заказчика (On-premises). В 2024 г. объем потребления в частных облаках (Private Cloud и On-Premise Cloud) превысил 40 млрд руб., составив 12% от объема потребления во всех типах развертывания облака. В ответ на запрос со стороны бизнеса, ведущие российские провайдеры вывели на рынок решения для развертывания облачных сервисов в закрытых средах, соответствующих требованиям к информационной безопасности и запросу регулятора.

Несмотря на общий рост рынка, сегмент PaaS в России развивается медленнее других сегментов. В 2024 г. доля PaaS в России составила лишь 9% рынка публичных облачных сервисов. Это вдвое ниже доли PaaS на мировом рынке публичных облачных сервисов, которая, согласно данным IDC, составляет 20%. Основная причина более медленного развития — отсутствие полноценной замены многим иностранным платформенным продуктам. Хотя российские провайдеры уже предлагают отдельные ML-Ops решения, полноценной экосистемы для разработки и эксплуатации современных приложений искусственного интеллекта пока не создано, что ограничивает развитие сегмента и в целом замедляет эволюцию российского рынка облачных сервисов.

«Использование качественной аналитики рынка от Apple Hills Digital позволяет нам отслеживать актуальные тенденции в российском облаке и сохранять лидерство, выводя на рынок наиболее востребованные решения. Особенно детально мы наблюдаем за развитием IaaS и динамикой спроса на вычисления с GPU — это важный сигнал рынка для дальнейших технологических инвестиций. При этом VK Tech активно развивает VK Cloud в направление платформенных сервисов, предлагая рынку зрелое предложение в форматах как публичного, так и частного облака. Это отвечает потребностям клиентов любой отрасли, сегмента и масштаба и является альтернативой иностранному ПО и сервисам, что позволяет нам развиваться быстрее рынка. По итогам 2024 г. выручка направления облачной платформы выросла 82,3% год к году до 5,8 млрд руб.», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

На объем российского рынка влияет распространение в России практики внутреннего потребления облачных сервисов, которое рассматривается отдельно от рыночного потребления. Это практика, когда заказчик - крупный телеком или финансовая группа, обладая мощной ИТ-инфраструктурой, самостоятельно предоставляет облачные сервисы для своей экосистемы, или работает с аффилированным провайдером. На долю внутреннего потребления в 2024 г. пришлось около 12% от общего потребления облачных сервисов в России — 47 млрд руб. Внутреннее потребление развито в сегментах PaaS (до 30%) и IaaS (25%), что свидетельствует о высоком технологическом уровне и преимуществах в ресурсах крупных групп, весьма успешно развивающих собственные облачные платформы и цифровые инфраструктуры.

«Российский рынок облачных сервисов динамично изменяется, отвечая на внешние вызовы, и в то же время находится под влиянием крупных финансовых и технологических групп, рост внутреннего потребления облачных сервисов в которых опережает темп развития рынка. Помимо роста внутреннего потребления, мы также отмечаем рост интереса к облачным сервисам в частных облаках провайдера и On-premises для повышения надежности, безопасности и независимости ИТ инфраструктуры крупных заказчиков. Эти тренды формируют новую реальность цифровой инфраструктуры, где безопасность, локализация и контроль над данными выходят на первый план», – отметил аналитик рынка облачных технологий Apple Hills Digital Василий Пименов.