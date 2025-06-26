«МегаФон»: молодежь Черноземья открывает для себя онлайн-игры из 90-х

Жители Воронежской области стали чаще интересоваться ретроконтентом. С начала 2025 г. количество посетителей сайтов, погружающих в 80-е и 90-е, увеличилось на четверть по сравнению с тем же периодом 2024 г. Особенную активность проявляет молодежь от 14 до 17 лет — эта аудитория приросла на 70%, следует из аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольшую активность на сайтах, оживляющих воспоминания, проявляют жители региона 35-44 лет (38% от общего числа посетителей ресурсов). Это объясняется тем, что их детство и юность пришлись на постсоветский период. Вторую строчку рейтинга занимают пользователи 25-34 лет, которые составляют 29% аудитории. На третьем месте – жители региона 45-54 лет (14%).

Ключевым драйвером популярности ретроконтента стали классические онлайн-игры. Они генерируют большую часть дата-трафика на сайтах, погружающих в прошлое. Около 80% всех интернет-данных воронежцы расходуют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Еще 10% трафика приходится на зарубежные платформы с культовыми играми, которые больше не поддерживаются разработчиками. Кроме того, абоненты ухаживают за виртуальными питомцами на тематическом сайте, запущенном еще в 1999 г.

Популярностью также пользуется ресурс с коллекцией программного обеспечения и операционных систем, позволяющий окунуться в работу процессоров 1970-х и 1980-х годов и сравнить их с современными аналогами.

«Юные жители Воронежской области активно изучают атмосферу эпохи 90-х, рассматривают сайты крупных корпораций и пробуют компьютерные игры того времени. Современные технологии значительно упростили доступ к развлечениям. Теперь пользователи за несколько секунд могут скачать любую игру на смартфон или играть онлайн. Чтобы обеспечить быструю загрузку цифрового контента, мы увеличиваем пропускную способность, проводим рефарминг частот, активируем дополнительные слои LTE. С начала года наши инженеры провели технические работы в более чем в 220 городских и сельских локациях», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.