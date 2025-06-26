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Панорамы в «Яндекс Go» подскажут, где припарковать самокат

В приложении «Яндекс Go» появились подсказки, которые помогают оставить самокат в правильном месте — панорамы из «Яндекс Карт» и маршруты до ближайшей парковки. Это позволит снизить количество нарушений правил сервиса и лучше упорядочить СИМ на улицах городов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Парковки для самокатов в приложении стали отображаться не только схематично. В начале поездки или перед ее завершением теперь можно открыть панораму из «Карт» и сориентироваться на местности — увидеть, как выглядит стоянка и что ее окружает. А затем построить маршрут до удобной точки остановки. Опция поможет завершить поездку в правильном месте, даже если это не полноценная оборудованная парковка, а виртуальная — отмеченная на карте зона.

Использовать подсказки уже могут жители 12 городов России — например, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода. В дальнейшем фотопанорамы и маршруты до парковок появятся во всех городах, где работает сервис.

Почти 50% всех нарушений правил сервиса в кикшеринге «Яндекс Go» — неправильная парковка. Штраф сервиса за это составляет 500 рублей. Самокаты, которые паркуют не по правилам, также оперативно расставляют скауты — специальные полевые сотрудники сервиса. Они дежурят в местах, где транспортные средства чаще всего оставляют прямо на дороге — например, у конечных станций метро.

«Яндекс» также развивает в городах парковочную инфраструктуру для СИМ — специальные зоны уже созданы в Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде. Ранее компания предложила игрокам рынка и региональным властям ограничить максимальное количество самокатов в каждом городе — установить лимит для всех операторов. Это разгрузит городскую инфраструктуру, а парковки не будут переполнены.

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