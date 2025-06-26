В «Шедевруме» появился детский режим с дополнительными мерами безопасности и генерацией раскрасок

Пользователи «Шедеврума» теперь могут включить в своих аккаунтах детский режим. В нем действуют усиленная модерация контента и другие расширенные меры безопасности. В новом режиме автоматически включается яркий интерфейс и есть голосовой ввод запросов. Детский режим обезопасит ребенка от не предназначенного для него контента и даст ему больше возможностей для творчества. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В новом режиме дети могут генерировать статичные картинки с помощью запросов. Задавать их можно как текстом, так и голосом. Это позволяет создавать изображения даже малышам, которые еще не умеют писать.

Запустить режим можно в настройках аккаунта в «Шедевруме». После этого приложение автоматически переключается на профиль ребенка, привязанный к основному взрослому аккаунту. Для выхода из детского профиля родители задают пароль, без которого не получится переключиться на основной взрослый профиль.

Яндекс В «Шедевруме» появился детский режим с дополнительными мерами безопасности и генерацией раскрасок

В детском режиме доступно сразу несколько дополнительных мер безопасности. Так, в ленте работает усиленная модерация контента, чтобы ребенок не увидел изображений, не предназначенных для его глаз. Модерация действует и для изображений, которые создает сам ребенок: «Шедевруме» откажется создавать картинки не по возрасту.

Сгенерированные в детском режиме изображения могут появляться в общей ленте Шедеврума, но у других пользователей не получится подписаться на профиль ребенка, добавить в друзья и оставить комментарий под его публикацией. Все это также помогает повысить безопасность и сохранить приватность детей в сети. Кроме того, все аватары пользователей «Шедеврума» в ленте ребенка заменяются на забавные картинки, а комментарии под постами других пользователей скрываются.

Детский режим дает дополнительные возможности пользователям «Шедеврума» с опцией «Про». Они могут генерировать раскраски на любую тему, которые помогают развивать творческие способности и мелкую моторику ребенка. Созданные изображения можно сохранить и распечатать, чтобы дети раскрашивали их карандашами, красками или фломастерами. В новом режиме пользователи с опцией Про также могут выбрать любую из картиночных моделей YandexART, которые генерируют изображения. По умолчанию в детском режиме всем пользователям, в том числе без опции Про, доступна самая последняя модель — YandexART 2.5.