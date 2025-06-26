В центре Твери выросла скорость мобильного интернета

В важнейших локациях Заволжского и Центрального районов Твери скорость мобильного интернета выросла до 50 Мбит/с. Такое стало возможным после запуска новых и модернизации существующих базовых станций четвертого поколения в кварталах, где в общей сложности проживают несколько десятков тысяч человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Обновленное телеком-оборудование теперь может обрабатывать больше одновременных подключений к глобальной сети, сохраняя качественное соединение даже в часы высокой нагрузки. Инженеры использовали высоко‑ и среднечастотные диапазоны — для быстрой передачи больших объемов данных, а также низкочастотные — для стабильного покрытия внутри зданий. В результате жители Твери получили стабильный сигнал, улучшенное качество звонков и цифровых сервисов. Максимальная скорость мобильного интернета в зоне действия базовых станций достигает 70 Мбит/с, а средние показатели составляют 25-30 Мбит/с.

Волжский проезд, улица Советская, Трехсвятская улица. Тверской проспект — дополнительная инфраструктура связи обеспечила быструю загрузку контента и работу приложений в этих локациях даже в часы пик. роме того, новое оборудование ускорило мобильный интернет в смартфонах жителей и гостей города на территории Путевого дворца, на набережной Волги, стадионе «Химик», в Горсаду, а также в торговых, оздоровительных, спортивных и образовательных учреждениях поблизости.

Новые телеком-объекты обеспечивают надежное покрытие, связь и мобильный интернет на юго-восточной окраине города в районе Бурашевского шоссе, там, где преобладает частная застройка.

Модернизированное телеком-оборудование в домах по улице Луначарского с населением в несколько тысяч человек, обеспечивает скоростным мобильным интернетом район высокоэтажной застройки, где расположены различные образовательные учреждения.

«Тверь — один из наиболее привлекательных туристических городов Центральной России, куда ежегодно приезжает несколько миллионов человек. Мы понимаем, что качественная связь — это не просто возможность быть в Сети, но и комфорт, и безопасность путешественников, эффективное функционирование бизнеса и развитие территории в целом. Чтобы растущее потребление не сказывалось на качестве связи, специалисты выполнили работы по модернизации и установке новых телеком-объектов, что позволяет обслуживать одновременно большее число абонентов с высоким уровнем сервиса в областном центре», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.