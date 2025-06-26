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VK Tech открывает доступ к сервису Bare Metal в дата-центрах Tier IV

VK Tech запускает решение Bare Metal — сервис предоставления физических серверов в собственных дата-центрах VK. Основой для нового сервиса стали современные серверные платформы, на базе которых можно собрать конфигурацию, наиболее подходящую для решения бизнес-задач разного уровня сложности. Bare Metal нативно интегрируется с облачной платформой VK Cloud и позволяет построить масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители VK.

Серверы Bare Metal находятся в ЦОДах Московского региона, которые соответствуют высшему уровню надежности Tier IV, требованиям 152‑ФЗ, стандартам ISO и PCI DSS. Пользователи смогут безопасно обрабатывать персональные и банковские данные.

В сервисе Bare Metal будет доступна конфигурация с новым поколением графических ускорителей GPU, которые ускоряют обучение больших языковых моделей на 15–320% и инференс на 100–570% по сравнению с Nvidia H100 и Nvidia A100 в зависимости от используемых видеокарт и сценариев использования. Такое оборудование обеспечивает более быструю и эффективную работу с искусственным интеллектом, аналитикой больших объемов данных, бизнес-критичными приложениями и системами.

Bare Metal поможет компаниям, которым нужна мощная инфраструктура для работы с высоконагруженными приложениями, корпоративными ERP/CRM-системами, аналитическими и транзакционными операциями.

«Бизнес использует разные платформы для размещения ИТ-систем — как в публичных облаках, так и на собственной инфраструктуре. Запуская Bare Metal в VK Cloud, мы расширяем эти возможности — клиенты смогут размещать высоконагруженные сервисы на физических серверах с полным контролем над вычислительными ресурсами и привычной моделью управления через интерфейс облака. Сервис поможет компаниям из разных отраслей — от промышленности и ритейла до медиа и банков — быстро масштабировать нагрузки на ИТ-инфраструктуру без компромиссов между производительностью, надежностью и гибкостью», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

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