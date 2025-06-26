Wildberries начинает тестирование персонального ассистента на базе ИИ

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает на платформе Wildberries пилотное тестирование нового умного ассистента на основе искусственного интеллекта — чат-бота, встроенного в мобильное приложение. Первыми к нему получат доступ участники закрытого тестирования, а в будущем — все пользователи маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Персональный ИИ-ассистент поможет покупателям сориентироваться в широком ассортименте товаров: подобрать подарок, сравнить похожие позиции, найти то, что подходит именно конкретному пользователю — по интересам, бюджету или случаю. Это новый инструмент взаимодействия с маркетплейсом — полноценный диалог в привычном формате мессенджера.

«Мы делаем следующий шаг к персонализированному пользовательскому опыту. ИИ-ассистент сможет не просто отвечать на запросы, а помогать принимать решения — быстро, удобно и с вниманием к обратной связи в диалоге. Это начало пути к полноценному цифровому помощнику, который будет знать вас не хуже личного консультанта, помогая экономить время», — отметил Александр Сидоров, руководитель отдела ML & Data Science Wildberries & Russ.

Тестирование стартует на ограниченной группе пользователей. В дальнейшем функциональность будет расширяться — ИТ-команда планирует научить ИИ-ассистента предлагать товары по фотографиям, учитывать историю покупок и адаптироваться к вкусу пользователя, а также консультировать по функциям и услугам Wildberries.

Разработка ИИ-ассистента — часть стратегии Wildberries & Russ по интеграции искусственного интеллекта во все проекты экосистемы. Ранее компания уже запустила умный поиск по фото, нейросеть для генерации описаний товаров, виртуальную фотостудию для карточек товаров и другие решения на основе искусственного интеллекта.