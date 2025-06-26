CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Доставка» с 5Post расширяют зону доставки посылок

«Яндекс Доставка» заключила партнерство с 5Post для расширения географии доставки. Это позволит усилить инфраструктуру «Яндекса» для междугородных перевозок. Также даст возможность отправлять товары в регионы с низкой плотностью ПВЗ «Яндекс Маркета» — например, в Северную Осетию, Карелию, Алтай и не только. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Доставки».

В рамках пилотного запуска пользователи могут только получить заказы в ПВЗ 5Post, отправка же осуществляется из пунктов выдачи «Яндекс Маркета». «Яндекс Доставка» забирает посылки из сортировочных центров «Маркета» и отвозит их в ПВЗ 5Post. Затем пользователь забирает заказ на кассе в ближайшем магазине «Пятерочка».

Оформить доставку, отследить передвижение посылки, а также получить индивидуальный код на получение можно с помощью приложения «Яндекс Go». Посылка будет ожидать в пункте выдачи в течение семи дней после прибытия.

Планируется, что после окончания пилотного периода пользователи смогут не только получать, но и отправлять посылки через ПВЗ 5Post. Опция подойдет как частным пользователям, так и предпринимателям для доставки товаров клиентам в другие регионы — например, в Кабардино-Балкарскую республику, Мурманскую, Псковскую и Архангельскую области, ЯНАО, ХМАО, Калмыкию, республику Коми, Северную Осетию, Карелию и Алтай.

Стоимость отправки рассчитывается индивидуально в зависимости от габаритов. Отправить можно посылки пяти размеров — от маленькой, например, конверт А4, до большой коробки 45х20х30 см (L) — максимальный вес не должен превышать 12 кг.

Для передачи в доставку запрещены следующие категории товаров: едкие вещества, табачные продукты, медикаменты, алкогольная продукция, драгоценные металлы, животные, растения и др. Перед отправкой сотрудники ПВЗ проверяют содержимое посылки и соответствие товара указанной при оформлении категории.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Google, Facebook*, TikTok переносят серверы поближе к России и зовут подключаться российских операторов

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

РЖД сбоит. Мобильное приложение не работает, сайт тормозит, билеты на сайте не купить

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Счетная палата: Выделенные на школьный интернет деньги потрачены неэффективно. Учителя говорят, что пользоваться сетью невозможно

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще