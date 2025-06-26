«Яндекс Доставка» с 5Post расширяют зону доставки посылок

«Яндекс Доставка» заключила партнерство с 5Post для расширения географии доставки. Это позволит усилить инфраструктуру «Яндекса» для междугородных перевозок. Также даст возможность отправлять товары в регионы с низкой плотностью ПВЗ «Яндекс Маркета» — например, в Северную Осетию, Карелию, Алтай и не только. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Доставки».

В рамках пилотного запуска пользователи могут только получить заказы в ПВЗ 5Post, отправка же осуществляется из пунктов выдачи «Яндекс Маркета». «Яндекс Доставка» забирает посылки из сортировочных центров «Маркета» и отвозит их в ПВЗ 5Post. Затем пользователь забирает заказ на кассе в ближайшем магазине «Пятерочка».

Оформить доставку, отследить передвижение посылки, а также получить индивидуальный код на получение можно с помощью приложения «Яндекс Go». Посылка будет ожидать в пункте выдачи в течение семи дней после прибытия.

Планируется, что после окончания пилотного периода пользователи смогут не только получать, но и отправлять посылки через ПВЗ 5Post. Опция подойдет как частным пользователям, так и предпринимателям для доставки товаров клиентам в другие регионы — например, в Кабардино-Балкарскую республику, Мурманскую, Псковскую и Архангельскую области, ЯНАО, ХМАО, Калмыкию, республику Коми, Северную Осетию, Карелию и Алтай.

Стоимость отправки рассчитывается индивидуально в зависимости от габаритов. Отправить можно посылки пяти размеров — от маленькой, например, конверт А4, до большой коробки 45х20х30 см (L) — максимальный вес не должен превышать 12 кг.

Для передачи в доставку запрещены следующие категории товаров: едкие вещества, табачные продукты, медикаменты, алкогольная продукция, драгоценные металлы, животные, растения и др. Перед отправкой сотрудники ПВЗ проверяют содержимое посылки и соответствие товара указанной при оформлении категории.