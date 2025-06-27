Быстрый мобильный интернет пришел на родину старинных промыслов Чувашии

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в деревнях Чувашской Республики с населением от 150 до 350 человек. Дополнительное телеком-оборудование в Чебоксарском и Моргаушском районах запустила техническая служба «МегаФона». Сейчас местные жители могут пользоваться мессенджерами, онлайн‑банкингом и сетевыми кинотеатрами на скорости до 120 Мбит/c. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор установил базовые станции в деревнях Митрофанкасы, Мамги, Карамалькасы и Изедеркино. Эти малые населенные пункты известны с XVIII-XIX веков, когда здесь занимались традиционными промыслами чувашского народа. В частности, кулеткачеством — изготовлением кулей и рогож из лыка, мочала и других растительных материалов, которые затем экспортировались в другие части страны.

Инженеры задействовали в локациях сразу средние и низкие диапазоны частот. Это позволило распространить сигнал на большое расстояние, при этом сохраняя высокую скорость передачи данных. После проведенных работ объем интернет-трафика растет в деревнях на 30% в месяц.

Технические специалисты выбрали такие точки расположения телеком-оборудования, чтобы усилить сигнал связи и в близлежащих поселениях. Так, в Чебоксарском районе дополнительно были охвачены Василькасы, Малое Янгильдино, Яранкасы, Корак-Чурачики, Мутикасы, Новый Томлай, Олгаши, СДТ «Романтика» и СНТ «Рябинушка», а в Моргаушском — Вускасы, Иштереки, Сыбайкасы, Анат-Киняры, Чуманкасы, Издеркино, Соляной, Васькино, Ягаткино, СНТ «Солнечный» и проходящий здесь участок трассы М-7 «Волга».

«Развитие инфраструктуры связи в сельской местности важно как для жителей региона, так и для развития туристической отросли. С начала года мы построили и модернизировали в республике более 40 базовых станций. При этом около половины объема пришлось на малые населенные пункты в районах: Чебоксарском, Мариинско-Посадском, Цивильском, Моргаушском и других. Растет и интернет-активность абонентов: если в начале прошлого лета одному нашему клиенту в селах и деревнях было необходимо в среднем 24 ГБ трафика в месяц, то сейчас речь уже о 30 ГБ», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.