«МегаФон»: тамбовчане массово погружаются в прошлое онлайн

Жители Тамбовской области стали чаще интересоваться ретроконтентом. С начала 2025 г. количество посетителей сайтов, погружающих в 80-е и 90-е, увеличилось на 27% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Особенно нарастила активность молодежь от 18 до 24 лет — эта аудитория приросла на 32%, следует из аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольшее количество посетителей тематических сайтов — среди жителей региона 35-44 лет (38% от общего числа заходивших на ресурсы). Это объясняется тем, что их детство и юность пришлись на постсоветский период. Вторую строчку рейтинга занимают пользователи 25-34 лет, которые составляют 30% аудитории. На третьем месте – жители региона 45-54 лет (14%).

Ключевым драйвером популярности ретроконтента стали классические онлайн-игры. Они генерируют большую часть дата-трафика на сайтах, погружающих в прошлое. 81% всех интернет-данных тамбовчане расходуют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Почти 10% трафика приходится на зарубежные платформы с культовыми играми, которые больше не поддерживаются разработчиками. Кроме того, абоненты ухаживают за виртуальными питомцами на тематическом сайте, запущенном еще в 1999 г.

Популярностью также пользуется ресурс с коллекцией программного обеспечения и операционных систем, позволяющий окунуться в работу процессоров 1970-х и 1980-х годов и сравнить их с современными аналогами.

«На волне интереса к 90-м в музыке и кино тамбовчане стали активнее заходить на сайты с популярными аркадами из тех времен, с ностальгией “гулять” по музею веб-дизайна. Дискеты, долгая загрузка файлов и низкое разрешение видеороликов уже давно в прошлом. Сейчас мы постоянно проводим апгрейд нашей сети, чтобы жители больших городов, сел и деревень могли с удовольствием предаваться воспоминаниям. Так, только в этом году мы подключили к сети четвертого поколения жителей 18 небольших населенных пунктов», — отметил директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.