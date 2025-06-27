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МТС разогнала мобильный интернет в новосибирских торговых центрах к сезону летних распродаж

МТС улучшила мобильную связь в трех торгово-развлекательных центрах Новосибирска. Благодаря обновлению оборудования увеличилась скорость мобильного интернета, в отдельных локациях прирост составил 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновление телеком-оборудования затронули «Ауру» и «Галерею» на правом берегу, а также «Сан Сити» на левобережье Новосибирска. Модернизация позволит абонентам комфортно и без «зависаний» пользоваться мобильным интернетом даже при пиковых нагрузках. Это особенно актуально в сезон летних распродаж, отпусков и летних каникул, когда количество посетителей торговых центров увеличивается, в том числе за счет приезжающих туристов.

Самый большой прирост пользователей наблюдается в «Сан Сити». В «Ауре» количество пользователей сильно не изменилось, но при этом трафик вырос практически в половину. Это значит, что каждый абонент в торговом центре стал больше пользоваться мобильным интернетом. Возможно, среди посетителей стало больше работающих в кофейнях «удаленщиков», а также подростков, предпочитающих на каникулах в жаркую погоду гулять по магазинам с кондиционерами.

«С помощью Big Data мы определяем локации с повышенной нагрузкой на сеть. Благодаря этому наши специалисты прокачивают связь в тех местах, где это особенно необходимо. При этом мы понимаем, что качественная ИТ-инфраструктура важна не только для посетителей ТЦ, но и для бизнеса, в том числе, для систем видеонаблюдения в торговых и развлекательных центрах и кассовых аппаратов», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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