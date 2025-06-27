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Т2 с начала 2025 г. улучшила связь на 14 трассах федерального значения, проходящих через Москву

T2, российский оператор мобильной связи, с начала 2025 г. расширил покрытие сети на московских участках 14 трасс. Большая часть работ по строительству оборудования пришлась на июнь 2025 г. До конца 2025 г. Т2 планирует покрыть и другие автодороги федерального и регионального значения. Об этом CNews сообщили представители Т2.

За первое полугодие 2025 г. Т2 улучшила связь на 14 трассах федерального значения, проходящих через Москву. Работы включали установку более 30 базовых станций и модернизацию действующих объектов на трассах. Связь Т2 стала стабильнее на Калужском, Минском, Киевском, Рублево-Успенском, Новорязанском шоссе, Московских большом и малом кольцах, ЦКАДе, Европейском маршруте. Модернизация также затронула трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», М-9 «Балтия» и М-11 «Нева».

По итогам работ Т2 оснастила московские участки трасс современными стандартами связи UMTS и LTE, обеспечив качественное соединение миллионам клиентов оператора. Большая часть строительства и модернизации пришлась на июнь.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона «Москва» Т2: «Федеральные автодороги – один из важнейших проектов по строительству в нашей компании. Т2 старается обеспечить максимально качественное покрытие на протяжении всего пути следования наших клиентов. С начала года мы улучшали связь на трассах, полностью покрытых в предыдущие годы, а также строили сеть на новых участках дорог. Т2 продолжит устанавливать оборудование на трассах федерального значения в соответствии с планами развития компании».

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