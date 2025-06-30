Более 11 млн раз жители столицы скачали городское мобильное приложение «Госуслуги Москвы»

Более 11 млн раз жители столицы скачали городское мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Об этом CNews сообщили представители Департамента. информационных технологий города Москвы.

Жители столицы регулярно используют возможности городского мобильного приложения «Госуслуги Москвы»,чтобы в любой момент со своего смартфона решать ежедневные вопросы. В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что чаще всего жители столицы пользуются услугами и сервисами приложения, чтобы быть в курсе посещаемости и успеваемости ребенка в школе, заказывать и оплачивать меню в школьной столовой, а также передавать показания счетчиков, записывать питомцев к ветеринару, оплачивать жилищно-коммунальные и другие услуги.

«Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» одно из первых в столице предоставило горожанам удобный доступ к городским услугам и сервисам. Благодаря ему жители могут в любое удобное для себя время направлять заявки в Единый диспетчерский центр, записываться на онлайн-консультации в центры госуслуг «Мои документы» и столичные ведомства, своевременно оплачивать счета, передавать показания приборов учета, а также решать и другие повседневные задачи. Почти 50% пользователей обращаются к приложению регулярно — каждую неделю и чаще», — сказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» на данный момент жители столицы скачали уже более 11 млн раз. Из них более 500 тыс. — с начала 2025 г. В приложении горожане могут пользоваться услугами и сервисами, связанными с образованием. Например, получить доступ к электронному дневнику ребенка, чтобы получать информацию о его оценках, расписании и домашних заданиях. А в разделе «Мой ребенок в школе» можно пополнять баланс лицевого счета карты «Москвёнок» для безналичной оплаты питания, а также выбирать и заказывать блюда из меню школьной столовой.

Решать бытовые вопросы также можно в несколько касаний. В приложении можно просмотреть и оплатить Единый платежный документ, передать показания счетчиков и узнать статус поверки приборов учета. Кроме того, жители столицы используют приложение «Госуслуги Москвы» чтобы подать заявку в ЕДЦ для устранения неполадок в квартире, записать питомца к ветеринарному врачу, уточнить статус готовности карты москвича, проверить и оплатить счета за городские услуги в сервисе «Мои платежи», получить информацию об эвакуации автомобиля, пополнить и записать проездной на карту «Тройка». Также здесь всегда можно найти актуальные новости и карту города.

Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» начало работать в 2012 г., открыв возможность горожанам в любое удобное время решать повседневные задачи, получать городские услуги и участвовать в жизни столицы. Горожане не только пользуются сервисами приложения, но и могут оставить отзыв или предложение по улучшению его работы и поставить оценку. Средний балл остается высоким и составляет 4,8 из 5. Разработчики используют обратную связь для совершенствования приложения, чтобы доступ к городским сервисам стал еще более удобным. Так, с учетом поступивших предложений в 2024 г. в приложении было проведено более 20 доработок. Например, появилась возможность оплачивать через Систему быстрых платежей (СБП) счета за жилищно-коммунальные услуги, кружки, детский сад и группу продленного дня, разрешения на резидентную парковку, штрафы. Кроме того, жители столицы получили возможность не только пополнять, но и всегда быть в курсе баланса счета карты «Тройка», а также приобретать проездные билеты.