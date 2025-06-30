GetPayAll: 42% оплат — это сервисы для образования, творчества и безопасности

Исследование сервиса оплаты зарубежных подписок GetPayAll показывает, что россияне оформляют зарубежные подписки для личного развития и хобби, сочетая образовательные, креативные и защитные сервисы, чтобы учиться, творить и чувствовать себя комфортно онлайн. Данные получены на основе анализа платежей и опросов пользователей платформы. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Платежные данные GetPayAll за последний год свидетельствуют: 42% всех оформленных подписок — это сервисы для личностного роста, хобби и творчества, тогда как 58% расходов — на развлекательные сервисы и профессиональные инструменты. Среди пользователей самой популярной стала категория образовательных платформ и нейросетей — ее выбирают 16% россиян. Курсы на Coursera предпочли 9%, мотивируя это получением международных сертификатов и карьерным ростом. Еще 7% оформили подписку на Skillshare, отметив платформу для изучения иллюстрации, фотографии и других творческих дисциплин.

Платформы для дизайна и визуального творчества — Canva и Figma — привлекли 15,2% пользователей, при этом Canva выбрали 8%, отмечая возможности для создания графики без профессиональных навыков, и 4% — Figma за UX/UI-инструменты и командную работу. Несмотря на рост учебы, россияне оформляют подписки на креативные нейросети: Leonardo.AI — 15,2% пользователей за возможности генерации изображений под нужды хобби и творчества; Midjourney — избрана 6% за точность визуализации по тексту.

Не уступает по популярности и ChatGPT — 7% пользователей отмечают помощь в написании текстов, генерации идей и учебных материалов, а 67% респондентов регулярно используют ИИ-инструмент для самообразования и поиска информации.

Среди подписок для хобби и безопасности популярны VPN и антивирусы — около 9%. Пользователи ценят конфиденциальность при онлайн‑обучении, а также защиту при установке программ и скачивании файлов.

Цифры подтверждают, что 42% пользователей GetPayAll тратят свои средства именно на образование, творчество и поддержку личных проектов за рубежом, при этом средний чек в этой категории на 12% выше, чем у развлекательного контента.

Таким образом, россияне формируют разностороннее портфолио подписок: 16% — образовательные курсы, 15,2% — дизайнерские платформы, 15,2% — нейросети для визуального творчества, 7% — генеративные ИИ‑чат‑ассистенты, 9% — VPN/антивирусы. Это говорит о растущем интересе к саморазвитию, смешанном с потребностью в выразительном и безопасном онлайн-пространстве.