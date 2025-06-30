Летом 2025 г. в России резко вырос спрос на подписки, игровые клубы и онлайн-знакомства — исследование «ЮMoney»

Аналитики «ЮMoney» изучили, как меняется спрос на цифровые товары. Выяснилось, что только с 1 по 15 июня 2025 г. число платежей за подписки на музыку, фильмы и книги выросло на треть относительно аналогичного периода 2024 г. Покупок в приложениях стало вдвое больше, чем год назад. Эксперты считают, что основной вклад в динамику вносят студенты и подростки, которые быстрее всех адаптируются к цифровым изменениям. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Как отмечают аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), в 2025 г. с наступлением календарных каникул в школах и университетах россияне стали заметно чаще пользоваться цифровыми продуктами и развлекательными онлайн-сервисами. В июне 2025 г. отмечается сезонный всплеск интереса к игровым сервисам, приложениям и онлайн-подпискам.

Так, с 1 по 15 июня 2025 г. число оплат онлайн-подписок на музыку, фильмы и книги выросло на 34% относительно того же периода прошлого года. Оборот сервисов подписок увеличился на 62%, а средний чек стал на 21% больше и составил 278 руб. Спрос на платные функции и покупки в приложениях удвоился, а оборот таких платежей вырос на 97%. Средний чек при этом снизился на 10% и составил 695 руб.

Игровая индустрия также продолжает пользоваться интересом среди молодежной аудитории. За первые две недели июня 2025 г. число посещений игровых клубов выросло на 50% год к году, оборот таких заведений — на 79%, а средний чек — на 19%, до 1570 руб. Количество покупок игровых товаров увеличилось на 48%, оборот — на 58%, средний чек составил 682 руб. (+7%).

«Во время каникул школьники и студенты активно ищут новые форматы досуга и общения в интернете. Данные «ЮKassa» говорят о том, что потребительский интерес смещается в сторону онлайн-форматов досуга, а аудитория таких сервисов расширяется. Мы также видим сезонный рост спроса на сайтах знакомств — за отчетный период число покупок выросло на 15%, оборот платежей стал на 77% больше, а средний чек увеличился на 53% и составил 446 руб.», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

По мнению аналитиков «ЮMoney», рост показателей по всем направлениям связан с существенным увеличением количества доступных сервисов — как для развлечений, так и для коммуникаций.