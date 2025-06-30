МТС включила сеть LTE в селе амурских казаков

МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Симоново Амурской области. В результате проведенных работ почти 100 селян получили высокоскоростной мобильный интернет МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Симоново – старинное село на берегу Амура. История села начинается в 1972 г., когда амурские казаки, спасаясь от наводнения, переселились из поселка Казакевичево на новое место и назвали его в честь начальника сибирского корпуса топографии Михаила Симонова. Генерал оказал помощь пострадавшим, а в благодарность люди увековечили память о нем в названии села. Сегодня в Симоново, как и 100 лет назад, жители занимаются сельским хозяйством и животноводством.

Наличие сети LTE позволит фермерам использовать электронные площадки для продажи урожая, заказывать сельскохозяйственное оборудование и удобрения. Селяне могут пользоваться онлайн-банкингом, получать необходимые справки и подтверждающие документы, совершать покупки на маркетплейсах и общаться с родственниками и друзьями по видеосвязи.

«МТС продолжает работу по улучшению качества связи в небольших населенных пунктах области по программе устранения цифрового неравенства. Только за прошлый год жители Успеновки, Павловки, Солнечного, Троицкого, Лугового, Ушаково, Кувыкты, Кузнецово, Камышенки и Гуран получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Мы продолжаем расширять географию и повышать цифровой комфорт Амурской области, чтобы каждый мог воспользоваться современными цифровыми сервисами и приложениями от госуслуг до онлайн-кинотеатра», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.