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«Облако Mail» представило функциональность для быстрого разбора фото

Сохранять только важные снимки в «Облаке Mail» стало проще — достаточно смахнуть его влево или вправо, чтобы удалить или сохранить навсегда. Интерактивный режим разбора фотографий с помощью жестов поможет пользователям быстро разобрать все недавние фотографии и оставить только удачные. На смартфоне представлен вариант разбора свайпами (механика популярна в приложениях для знакомств). Об этом CNews сообщили представители Mail.

При включении функции «Разобрать фото» каждая фотография отображается в виде карточки с управлением жестами. Это позволяет удалять ненужные файлы. Достаточно смахнуть фото свайпом влево, чтобы отправить файл в корзину, или вправо, чтоб перейти к следующему снимку. Все отмеченные для удаления фото сразу перемещаются в «Корзину» в облачном хранилище, а удаление с устройства остается на усмотрение пользователя. Такой формат помогает быстро навести порядок в галерее Облака и мобильного устройства.

«Мы стремимся сделать «Облако Mail» надежным и удобным пространством для хранения самых ценных фотографий, поэтому постоянно работаем над улучшением сервиса. Теперь у пользователей появился простой и эффективный инструмент для разбора снимков, поддержания порядка в галерее и очистки места для новых воспоминаний. В скором времени мы добавим такую возможность и для пользователей Android», — сказал руководитель продуктового направления «Почты» и Облака Mail» Сергей Тарасенко.

Возможность разбора фотографий жестами доступна на платформе iOS по подписке Mail Space.

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