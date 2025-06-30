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Ozon запускает продажу плавучих домов

На маркетплейсе Ozon теперь можно приобрести плавучие дома: первой моделью стал двухэтажный пентхаус Flagman 220 стоимостью 150 млн руб. Он изготовлен из судовой стали. Плавучий дом полностью готов к использованию сразу после доставки даже в экстремальные температуры — он сохраняет энергию при -50. Кроме этого, конструкция оснащена двигателем и способна развивать скорость около 15 км/ч на реке или озере/ Об этом CNews сообщили представители Ozon.

На сегодняшний день это самый большой современный хаусбот в Европе: его общая площадь составляет около 500 кв. метров. В доме два полноценных жилых этажа площадью 220 кв. метров, открытая третья палуба площадью 160 кв. метров, на которой расположились джакузи, зона для отдыха и летний сад, огромный трюм (технический этаж) площадью 80 кв. метров и «студия» с отдельным входом для команды судна площадью 35 кв. метров.

После оформления заказа плавучий дом произведут и доставят покупателю по водным путям в собранном виде в течение двух месяцев. Первые поставки будут осуществляться по Москве и Московской области. Обслуживание осуществляется по аналогии с автомобилем — владелец может обращаться как к производителю, так и в сторонние сервисы. Производитель предоставляет гарантию: 10 лет на стальной корпус и 1 год на жилую часть.

«Дома на воде уже стали трендом за рубежом, и Россия — следующий логичный шаг для развития этого туристического сегмента. Только за первые четыре месяца 2025 г. интерес к загородному отдыху в Подмосковье вырос вдвое, по данным Ozon Travel. Россияне все чаще ищут уединения на природе, а плавучие дома позволяют путешествовать по воде, не жертвуя комфортом», — отметил руководитель направления автотовары и спорт на Ozon Алексей Махмудов.

«Плавучие дома — это уникальный и востребованный товар, который привлекает внимание ценителей нестандартной недвижимости и уникального образа жизни. По сути, это "три в одном" — комфортабельная квартира премиум-класса, загородный дом и яхта, — отметил основатель Houseboat.ru Александр Климчук. — Выход хаусботов на маркетплейс обеспечит широкий охват целевой аудитории. Кроме того, упрощается процесс покупки — покупатели могут сравнить разные варианты, изучить отзывы и оформить сделку онлайн, что повышает доверие и удобство».

Основные покупатели плавучих домов — это владельцы малого и среднего бизнеса, например, отелей, ресторанов и СПА. Частные покупатели часто приобретают их как альтернативу даче, но вскоре полностью переходят на жизнь на воде и используют такой дом как квартиру в центре у воды в будни, или как комфортабельную яхту для путешествий в выходные и отпуск.

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