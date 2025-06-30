Ozon запустил сервис аренды коммерческих авто для бизнеса

«Ozon Напрокат» — это сервис аренды коммерческих автомобилей с посуточной тарификацией для юридических лиц и ИП. С его помощью предприниматели могут арендовать машину для перевозки или доставки на срок от одного дня до месяца. Например, если владельцу бизнеса нужно заменить транспорт для доставки товаров или поставить дополнительную партию продукции клиенту. При этом тратиться на покупку машины или заключать договор долгосрочной аренды не придется. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Стоимость аренды в «Ozon Напрокат» начинается от 5550 руб. в сутки, в нее входит КАСКО и ОСАГО, а также от 120 км пробега в день. Услуга доступна всем ООО и ИП, зарегистрированным в России. В автопарке сервиса машины не старше 2021 г. выпуска, которые регулярно проходят ТО и доступны всем водителям с водительским удостоверением категории B: две модели Gazel Next (фургон и с закрытым кузовом) и Ford Transit. С их помощью можно перевезти порядка 10 палет груза весом до 980 кг.

Чтобы арендовать авто, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Ozon Напрокат» и оставить заявку на нужную машину и желаемый срок, указав ИНН компании. Рассмотрение заявки занимает несколько часов – после ее одобрения и внесения предоплаты предприниматели могут забрать автомобиль в выбранном сортировочном центре Ozon. Сейчас услуга доступна в Москве (СЦ Саларьево и Осташковский), Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону — в будущем список городов будет пополняться.