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Wildberries расширяет складской комплекс во Владимире

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) вскоре расширит логистический объект во Владимире. Компания уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию его третьей очереди. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В рамках последнего этапа компания введет в эксплуатацию еще 56 тыс. кв. м. для хранения товаров. Таким образом, общая площадь логистического центра составит 175 тыс. кв. м. С вводом в эксплуатацию дополнительных площадей на объекте смогут размещаться еще 61 млн единиц товаров. При полном запуске вместимость логистического комплекса составит около 122 млн товаров. Ввод новой очереди в эксплуатацию запланирован на ближайшие месяцы.

Операционная зона комплекса оснащена современной техникой, на складе функционирует автоматическая сортировочная система конвейерного типа. В ближайшее время также будет установлен трехуровневый автоматический сортировочный конвейер, производительность которого в перспективе составит до 1,5 млн товаров в сутки.

Расширение логоцентра значимо для региона – местные производители и продавцы смогут выгодно делать больше своих поставок на склад, сокращая расходы на логистику до других объектов. Это позволит увеличить обороты партнеров, а значит, повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

Wildberries доставляет заказы покупателям не только с логоцентров, находящихся в регионе, но и со складов по всей стране. Кроме того, наличие развитой складской инфраструктуры помогает продавцам быстрее и эффективнее организовывать транспортировку, хранение и доставку товаров. Логоцентр во Владимирской области также сможет стать отправной точкой для заказов и в другие регионы.

Объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 3,5 млн кв. м. До конца 2025 г. компания планирует ввести в эксплуатацию еще более 2 млн кв. м. складских площадей.

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