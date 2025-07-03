CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены Техника
|

«Рег.ру» начал предлагать в аренду серверное оборудование по модели HaaS

Российская технологическая компания «Рег.ру» предлагает новый тип аренды серверов по модели HaaS. Благодаря запуску новой услуги российские компании могут сосредоточиться на развитии бизнеса, поручив управление «железом» провайдеру. Это актуально для стартапов, малого и среднего бизнеса, которые стремятся оставаться технологически конкурентными без лишних инвестиций, а также для предприятий с сезонными или изменяющимися нагрузками на ИТ-ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Новый тип аренды серверов по модели HaaS подразумевает размещение оборудования на территории заказчика, как в дата-центре, так и в офисе компании. В «Рег.ру» можно арендовать серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование в формате подписки. Заказчики могут масштабировать мощности по мере необходимости, избегая устаревания техники и снижая операционные и капитальные расходы на ИТ. Кроме того, серверы, размещенные на разных площадках, можно объединить в единую сеть в виде частного облака, распределенного на несколько локаций. При этом данные, размещенные в ЦОД (центр обработки данных) клиента, останутся в приватном сегменте при необходимости соответствия требованиям конфиденциальности.

«Мы видим растущий спрос на гибкие модели облачных и аппаратных решений и понимаем, что современный бизнес требует не только мощных технологических сервисов, но и гибкости в их использовании. HaaS разработан именно с учетом этих требований, и запуск новой услуги — важный шаг в развитии гибридного облака в продуктовом портфеле «Рег.ру». Благодаря новому сервису компании смогут сосредоточиться на своем основном бизнесе, поручив нам обслуживание ИТ-инфраструктуры», — сказал Сергей Белов, руководитель департамента корпоративных продуктов «Рег.ру».

HaaS дополняет линейку услуг «Рег.ру» по аренде виртуальных и выделенных серверов для юридических лиц. Провайдер предлагает гибридные решения и распределенную инфраструктуру, сетевое оборудование с портами от 1 до 100 Гбит/с и удаленную круглосуточную поддержку.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Россия под ударом. Число DDoS-атак на информационную инфраструктуру страны удвоилось за год

В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для БПЛА, это ключевое условие снятия запретов на полеты

В Рунете с начала 2025 г. заблокировано более 15 тыс. ИТ-ресурсов за разжигание вражды

Иностранным интернет-магазинам в России грозит массовая блокировка. В опасности даже любимые россиянами сервисы

Мигрантам без биометрии в России начинают поэтапно отключать мобильную связь

Конференции

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще