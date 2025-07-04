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Wildberries & Russ запустит возможность размещения рекламы в ПВЗ через личный кабинет продавца

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) в рамках развития инструментария RWB Media запустит возможность размещения рекламы в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries через личный кабинет продавца. Тестирование сервиса «ВБ.Реклама в ПВЗ» стартовало 4 июля 2025 г. В личном кабинете тестовой группы продавцов появилась возможность запускать рекламные кампании на экранах, установленных в ПВЗ. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

С помощью кабинета продвижения продавцы, участвующие в тесте, смогут запускать рекламные кампании на экранах, расположенных в наиболее посещаемых ПВЗ по всей России. Экраны установлены в ПВЗ в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других крупнейших городах.

Рекламные ролики будут отображаться на современных видеоэкранах с соотношением сторон 9:16. Кампании, созданные через кабинет «ВБ.Реклама в ПВЗ», размещаются по принципу аукциона: если ставка рекламодателя оказывается выше ставок конкурентов, реклама показывается на экранах в ПВЗ.

Для оплаты рекламных кампаний продавцы могут использовать средства со счета или баланса своего кабинета.

Некоторые основные возможности нового инструмента

Дополнительный канал продвижения: «ВБ.Реклама в ПВЗ» предоставляет новый способ продвижения товаров и услуг, дополняя существующие маркетинговые стратегии. Для достижения максимальной эффективности рекомендуется комбинировать «ВБ.Реклама в ПВЗ» с другими инструментами продвижения.

Локальный фокус: этот формат особенно полезен для локальных брендов и продавцов, стремящихся укрепить свое присутствие на региональных рынках.

Охват лояльной аудитории, которая уже сделала выбор в пользу маркетплейса. ПВЗ посещают клиенты, подтвердившие свое доверие к площадке совершением покупки, а рекламодатели взаимодействуют с уже лояльной и вовлеченной аудиторией.

Повышение узнаваемости бренда: регулярное появление рекламы в ПВЗ обеспечивает постоянный визуальный контакт с покупателями в моменты получения заказов, ожидания в очереди или проверки товаров. Это способствует увеличению узнаваемости бренда и лояльности клиентов.

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