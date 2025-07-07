Музыкальный сервис «Звук» запустил продажу билетов на концерты в приложении

Благодаря интеграции с компанией «Афиша» в «Звуке» теперь можно не только слушать любимых артистов, но и сразу покупать билеты на их концерты. Это просто и быстро — новая функция встроена в приложение. Оформить покупку можно всего в несколько касаний.

Звук и «Афиша» объединили усилия, чтобы слушатели получали самую актуальную информацию: города, даты, места — всё обновляется в реальном времени прямо на странице артиста в приложении.

Билеты можно купить сразу, как только они появляются на Afisha.ru — теперь у пользователей «Звука» больше шансов попасть на редкий концерт в своём городе, пока билеты не закончились.

Подписчикам «СберПрайм» доступна скидка 15%. Также за билеты, как и на Afisha.ru, можно заплатить бонусами «Спасибо» и покрыть до 99% стоимости покупки.

Артем Лебедев, директор по продукту музыкального сервиса «Звук», сказал: «Звук» и «Афиша» стерли границу между музыкой в наушниках и на сцене. Мы уверены, что наше сотрудничество изменит подход к планированию досуга: теперь от любимого трека до концерта — пара кликов».

Евгений Сидоров, и.о. генерального директора компании «Афиша», отметил: «Интеграция со «Звуком» — логичный шаг в развитии стратегических партнерств «Афиши» с сервисами, связанными с досугом и развлечениями. Мы помогаем перейти от музыкальных открытий в онлайне к живым эмоциям на концертах — и делаем это максимально удобно для пользователя».

Новая функция доступна для всех артистов, чьи концерты представлены на Afisha.ru. В приложении «Звука» на странице исполнителя появится блок с билетами. Остается только выбрать дату, категорию — и оформить покупку в пару касаний, не прерывая прослушивание. Билеты придут на электронную почту.