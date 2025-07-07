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Заработать с помощью блога: какие цифровые площадки выбирают россияне, желающие монетизировать хобби

Монетизировать увлечение — мечта многих людей. Согласно опросу «Лаборатории Касперского», примерно треть (30%) россиян из тех, у кого есть хобби, получают доход от него — регулярно или время от времени, причем большинству из них (70%) любимое занятие приносит до половины общего заработка. При этом интерес к новым финансовым возможностям не всегда сопровождается пониманием киберрисков. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос был проведен OMI по заказу «Лаборатории Касперского» в I квартале 2025 г. В нем приняли участие 1688 жителей городов-миллионников в России в возрасте 22-65 лет.

Сколько хотят зарабатывать на хобби. Из тех респондентов, кому увлечение пока не приносит совсем никакого дохода, 37% планируют в будущем начать стабильно зарабатывать на нем. Каждый пятый хочет выйти на уровень, при котором хобби будет приносить ему большую часть общего заработка, а 17% — до половины.

Какие площадки выбирают для монетизации. Развивать свой личный бренд могут помочь соцсети, видеохостинги и другие цифровые площадки. Большинство опрошенных, которые планируют зарабатывать на хобби, но пока не получают дохода от него на постоянной основе, уже создали каналы, страницы или аккаунты в разных сервисах и приложениях, чтобы рассказывать людям о своих любимых занятиях, либо собираются их завести.

Среди площадок, которые такие респонденты предпочитают для монетизации хобби: Telegram (74%), VK (69%), «Авито» (66%), «VK Видео» (45%), YouTube (35%), Rutube (28%), «Яндекс.Услуги» (25%) и TikTok (22%). Они либо уже используют их, либо планируют.

«Монетизация хобби — это шаг к предпринимательству, и цифровые площадки помогают осуществить эту цель. Но чтобы бизнес успешно работал, важно обеспечить защиту от злоумышленников — даже если речь идет о небольшом тематическом блоге, с помощью которого привлекаются клиенты. Как показало наше исследование, не все внимательно относятся к мерам безопасности. Например, 24% опрошенных с хобби, которые рассказывают о своих результатах на цифровых платформах не реже раза в месяц, меняли пароль от аккаунтов более года назад или не делали этого вообще. Кроме того, контент об увлечениях люди часто публикуют с личных устройств. Если на компьютеры и ноутбуки пользователи чаще устанавливают защитные решения (только 13% ответили, что не делают этого), то со смартфонами и планшетами ситуация более тревожная — каждый третий подтвердил, что не использует специализированное ПО», — сказал Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского».

Начинающим предпринимателям «Лаборатория Касперского» также рекомендует: постоянно повышать уровень цифровой грамотности. А если у предпринимателя есть сотрудники, можно организовать для них обучение цифровой грамотности; использовать только лицензионное ПО и регулярно его обновлять, следить за официальными заявлениями вендоров; установить на корпоративные устройства надежную защитную программу.

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