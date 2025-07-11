CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Минцифры: ИТ-ипотека станет доступна большему числу людей

Минцифры сообщило о том, что в 2025 г. число компаний, включённых в перечень для участия в программе ИТ-ипотеки, выросло более чем в два раза. Сейчас в списке уже свыше 6 тыс. организаций — теперь ещё больше специалистов смогут воспользоваться льготой.

ИТ-компании, которые по итогам 2024 г. применяли налоговые льготы и обеспечили раскрытие налоговой тайны, подав в ФНС согласие по коду 10062.

Это нужно было сделать не позднее 20 мая. Если ранее было подано бессрочное согласие, предоставлять его заново нет необходимости.

Если организация вовремя не направила в ФНС согласие, банк не сможет убедиться в том, что заёмщик работает в компании, подходящей под условия ИТ-ипотеки.

Новые условия программы не распространяются на льготные кредиты, оформленные до 1 августа 2024 г.

Проверить это можно с помощью специального сервиса на «Госуслугах». В поисковой строке достаточно ввести ИНН или наименование компании.

Сообщите своему работодателю. Возможно, согласие было некорректно заполнено или подано не вовремя. Проверить корректность заполнения согласия можно по инструкции.

Согласие, подаваемое при аккредитации по коду 20009, не подойдёт — нужно отдельное, по налоговым льготам по коду 10062.

Следующее обновление перечня ожидается после 25 сентября, организациям необходимо подать согласие не позднее 20 сентября.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Неизбежный 10G-PON: как проходит внедрение на международном и российском операторских рынках

Американский военный масштабно сливал совершенно секретные данные разведки украинке, с которой познакомился в интернете

У ChatGPT выманили ключи активации Windows, в том числе от копий, принадлежащих крупному банку из США

Известного деятеля Рунета арестовали за госизмену

Дырявое ПО пишут не только для Windows. Старейший и любимый миллионами почтовый клиент в Linux оказался невероятно опасным

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка
Показать еще