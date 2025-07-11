Минцифры: ИТ-ипотека станет доступна большему числу людей

Минцифры сообщило о том, что в 2025 г. число компаний, включённых в перечень для участия в программе ИТ-ипотеки, выросло более чем в два раза. Сейчас в списке уже свыше 6 тыс. организаций — теперь ещё больше специалистов смогут воспользоваться льготой.

ИТ-компании, которые по итогам 2024 г. применяли налоговые льготы и обеспечили раскрытие налоговой тайны, подав в ФНС согласие по коду 10062.

Это нужно было сделать не позднее 20 мая. Если ранее было подано бессрочное согласие, предоставлять его заново нет необходимости.

Если организация вовремя не направила в ФНС согласие, банк не сможет убедиться в том, что заёмщик работает в компании, подходящей под условия ИТ-ипотеки.

Новые условия программы не распространяются на льготные кредиты, оформленные до 1 августа 2024 г.

Проверить это можно с помощью специального сервиса на «Госуслугах». В поисковой строке достаточно ввести ИНН или наименование компании.

Сообщите своему работодателю. Возможно, согласие было некорректно заполнено или подано не вовремя. Проверить корректность заполнения согласия можно по инструкции.

Согласие, подаваемое при аккредитации по коду 20009, не подойдёт — нужно отдельное, по налоговым льготам по коду 10062.

Следующее обновление перечня ожидается после 25 сентября, организациям необходимо подать согласие не позднее 20 сентября.