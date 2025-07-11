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Yandex B2B Tech запустил сервис для быстрого синтеза уникального голоса для бизнеса

Yandex B2B Tech запустила сервис для быстрого синтеза речи Brand Voice Lite. Теперь компаниям достаточно загрузить в сервис 20-40 минут записи речи диктора, чтобы создать уникальный голос своего бренда. Его можно использовать для создания персонализированных голосовых ботов в контакт-центрах, а также для озвучки подкастов, образовательных материалов и других креативных бизнес-проектов. Сервис уже доступен компаниям на платформе Yandex Cloud. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Как работает быстрый синтез для бизнеса

Для синтеза голоса достаточно озвучить текст в интерфейсе сервиса или загрузить в него уже готовую запись. Дикторами могут стать, например, приглашенные актеры или владельцы и амбассадоры бизнеса. Они могут синтезировать голос в разных амплуа: для каждой дополнительной эмоции (например, грустной или агрессивной речи) нужно записать еще от 20 минут. Модель синтеза станет доступна в течение семи дней после загрузки записей в сервис.

Технология Brand Voice Lite соответствует принципам «Яндекса» при работе с синтезом речи. Бизнес должен получить согласие человека на использование записи его голоса. Доступ к результатам синтеза будет только у заказчика. При этом он соглашается с правилами использования сервиса, которые ограничивают сценарии применения синтеза.

Кому нужен быстрый синтез

По оценке Fortune Business Insights, глобальный объем рынка разговорного ИИ в 2024 г. достиг $12,2 млрд, и в 2025 г. он вырастет на 21% и составит $14,8 млрд. Объем российского рынка диалогового ИИ в 2024 г. должен был достигнуть 7,45 млрд руб., прогнозировали в Naumen.

«Синтезированные голоса наиболее востребованы у банков, крупных ритейлеров и телеком-операторов, которые с их помощью автоматизируют первую линию поддержки. Всего с помощью технологий SpeechKit Brand Voice компании синтезировали уже более 50 голосов. После запуска Lite-версии сервиса мы ожидаем многократное увеличение таких проектов», – сказал CTO платформы Yandex Cloud Иван Пузыревский.

В основе Brand Voice Lite – собственные ML-модели Yandex SpeechKit, которые дообучаются под каждого клиента на их датасетах. Данные для обучения хранятся в дата-центрах компании, которые отвечают самым строгим стандартам в сфере информационной и физической безопасности.

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