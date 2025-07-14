Пилотный проект для многодетных семей по покупке льготных электронных билетов стартовал в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал пилотный проект по покупке льготных электронных билетов на поезда пригородного сообщения в рамках развития сервиса «жизненная ситуация» для многодетных семей на портале «Госуслуг». Для реализации проекта разработано специальное приложение, через которое его участники могут купить льготные билеты. Это позволяет избежать необходимости стоять в очереди в кассу и лично предъявлять удостоверение многодетной семьи. Для посадки в железнодорожный транспорт достаточно показать контролеру электронный билет с экрана смартфона.

Когда участники проекта приобретают билеты в приложении, их право на льготы подтверждается автоматически. Для этого нужно ввести СНИЛС и дату рождения. Техническое взаимодействие информационных систем для обеспечения такого автоматического подтверждения организовало Министерство транспорта совместно с Министерством труда и социальной защиты, а также аналитическим центром при Правительстве РФ.

Особенность сервисов «жизненные ситуации» в том, что услуги, которые необходимы людям и бизнесу в определенных обстоятельствах оказываются комплексно и в одном месте. С помощью сервисов «жизненные ситуации» сокращаются сроки получения государственных услуг, количество визитов в ведомства и документов, которые нужно предоставлять.

Работа по запуску сервисов «жизненные ситуации» ведется в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

«Сервисы «жизненные ситуации» помогают людям быстро и легко решать самые важные вопросы. Среди них оформление и получение пенсии, замена документов, строительство дома и, конечно, поддержка многодетных семей. Функции этого сервиса будут расширены по результатам пилотного проекта, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге. К возможности оформления статуса и электронного удостоверения многодетной семьи запланировано добавить покупку льготных электронных билетов во всех регионах страны», – сказал Дмитрий Григоренко.

Пилотный проект для многодетных семей-участников проекта продлится до октября текущего года. По его результатам будет рассмотрен вопрос о возможности реализации данного проекта на всей территории страны.

В рамках расширения функционала «жизненной ситуации» для многодетных семей рассматривается также возможность включения авиатранспорта в программу по покупке льготных электронных билетов.

На федеральном уровне сервисы «жизненные ситуации» для граждан и бизнеса внедряются с 2023 г. Сейчас их доступно 35. С 2024 г. работает также более 150 региональных сервисов «жизненные ситуации».