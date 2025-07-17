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Доступ к гигабиту от МТС появился еще почти у 4000 пермских семей

МТС сообщает о развитии фиксированной сети на территории Перми. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще почти 4000 семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Доступ к высоким скоростям от МТС появился у жителей Индустриального, Кировского, Дзержинского и Мотовилихинского районов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС развернулась еще в 21 жилом доме Перми на улицах Стахановская, Батумская, Подлесная, Молодогвардейская, Космонавта Леонова, Луньевская, Малая, Милиционера Власова, Сергея Есенина, Спартаковская, Советской Армии, Липатова, Подводников, Чайковского, Танкистов, Гашкова и переулке Бисерском.

Жители многоквартирных домов получили доступ к цифровому телевидению и интернету на скорости до 1 Гбит/с, в 10 раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Гигабитная сеть обеспечивает стабильное соединение даже в часы пик, позволяя всей семье одновременно пользоваться интернетом без торможений: смотреть - и 8К-видео, загружать «тяжелый контент» и вести стримы без зависаний. Кроме того, такая скорость открывает возможности для интеграции систем видеонаблюдения и других цифровых решений для дома.

«Сегодня мы отмечаем постоянно увеличивающий спрос на быстрый и надежный домашний интернет в Пермском крае, поэтому продолжаем системно развивать фиксированную сеть в регионе, чтобы каждый житель Прикамья мог пользоваться стабильным wi-fi. Наш приоритет — не просто увеличивать зону покрытия, но и делать цифровые услуги доступнее. К примеру, объединив в единый пакет телевидение, мобильную связь для всей семьи, высокоскоростной домашний интернет с другими сервисами экосистемы, можно сэкономить до 40%», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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