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HR лидируют по темпам роста зарплат в первом полугодии 2025

По итогам I полугодия 2025 эйчары обогнали квалифицированных рабочих, ИТР и программистов по темпам роста зарплатных предложений. Прирост медианных зарплат в кадровой сфере за полгода составил 7,5%. Роль HR на рынке труда усиливается. За два года высокой конкуренции за персонал эйчары доказали, что являются важным звеном в благополучии компаний на рынке. HR трансформируется в стратегического партнера бизнеса, принимая на себя функции соуправления. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

По темпам прироста за год у HR — второе место (18,1%), на первом — ИТР в строительстве (18,5%; динамику во многом определили кадровые потребности сегмента промышленного строительства, в том числе в труднодоступных регионах).

В I квартале 2025 лидерство в зарплатной гонке было за ИТР и квалифицированными рабочими производств, программисты были на третьем месте. В топ-5 вошли ИТР и квалифицированные рабочие в строительстве. HR были на шестой строке. Почему все поменялось?

Сейчас на рынке труда мы наблюдаем снижение числа вакансий на 10% и рост числа резюме на 14% по сравнению с 2024. В 2024 г. году темпы роста количества вакансий зашкаливали, а колебания числа резюме были минимальны. На первый взгляд может показаться, что проблема кадрового дефицита решена, но это не так. На самом деле, мы попали в статистическую ловушку относительных показателей. Кадровый голод никуда не делся: по сравнению с прошлым годом спрос на персонал стабилизировался, но ситуация по-прежнему остается острой. По отношению к 2023 г. вакансий больше, а прирост количества резюме совсем небольшой (и это при том, что большинство соискателей сейчас не безработные, а занятые, которые ищут лучших условий, прежде всего по зарплате).

В HR наиболее быстрыми темпами в I полугодии 2025 растут зарплатные предложения для менеджеров по обучению.

На первом плане сейчас такие HR-функции как обучение, охрана труда, управление ФОТ и построение корпоративной культуры — зарплаты HR-специалистов в этих областях на отрезке января-июня 2025 растут быстрее. В зарплатных предложениях для рекрутеров наблюдаем небольшую отрицательную динамику (минус 4,8% за полгода).

ИT — в топ-3 сфер по приросту зарплат за год, но прирост за полгода выше у квалифицированных рабочих, ИТР и HR

ИT-сфера находится на третьем месте по темпам прироста зарплатных предложений за год, и на шестом — за I полугодие 2025. Зарплаты HR за полгода выросли на 1,6 процентных пункта быстрее, чем зарплаты программистов.

Динамика зарплат рабочих и ИТР в строительстве превышает динамику вознаграждения в ИT на 1,2 и 0,8 п.п. соответственно. В первом полугодии 2025 у рабочих и инженеров производств зарплаты росли на 0,7 и 0,2 п.п. быстрее, чем в ИT.

Сказывается статистический эффект высокой базы: в абсолютных значениях (в рублях) медианные зарплаты ИT-специалистов значительно превышают зарплаты линейных HR, ИТР и квалифицированных рабочих.

Прогноз SuperJob

В 2025 г. продолжится опережающий остальные сферы рост зарплат рабочих в промышленности и строительстве. Квалифицированные рабочие — по-прежнему наиболее востребованная категория персонала. Демографическая ситуация неблагополучная, соискательская база стареет. Работодатели удерживают персонал, в том числе через индексацию зарплат, учитывая инфляцию и зарплатные предложения конкурентов.

ИT-сфера, несмотря на стабильные показатели спроса на программистов, вероятно, столкнется с дальнейшим замедлением темпов роста зарплат. ИT важно сохранять конкурентоспособность условий труда (в том числе и нематериальной составляющей) для удержания талантов.

Прирост зарплатных предложений в HR во втором полугодии скорее всего начнет снижаться. Сегодняшняя ситуация очень напоминает постковидную. В 2021 г. для привлечения HR-профи, способных быстро укомплектовать персоналом размороженные стройки, производства и шахты, работодатели ускоренными темпами повысили зарплатные предложения для рекрутеров, а затем эта тенденция сошла на нет.

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