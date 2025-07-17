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Кикшеринг «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске

Сервис кикшеринга «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске. 100 новых фиолетовых велобайков модели Ninebot B100 уже доступны в приложении сервиса.

Каждый электровелосипед «МТС Юрент» оборудован IoT-модулем, который обеспечивает ограничение скорости по тому же принципу, что и самокаты — велосипед снижает скорость в «медленных» зонах, останавливается там, где ездить нельзя. Максимальная скорость устройства — 25 км/ч. Снижение скорости будет происходить плавно для пользователя. Мощность двигателя велобайка составляет 250 Вт, что, согласно ПДД, относит его к категории «велосипеды».

Электровелосипеды разработаны для пользователей разного роста и веса: регулируемое седло подойдет для велосипедистов ростом от 1,55 м до 1,9 м, а само устройство выдерживает вес до 120 килограммов. Велосипед имеет прочную алюминиевую раму, которая обеспечивает повышенную устойчивость Легкая конструкция велобайка (30 килограммов) упрощает маневрирование и делает езду более плавной, а электродвигатель поможет пользователю с легкостью преодолевать любые расстояния, в том числе — при движении в горку. Устройство также оборудовано усиленными тормозами и удобной панелью управления, которая будет видна даже при ярком солнечном свете — на ней отображается скорость и уровень заряда батареи. Кроме того, модель устойчива к влаге, дождю, грязи, что позволяет кататься на велосипедах в любую погоду.

Все поездки на велосипедах застрахованы, в том числе для пешеходов. Страхование третьих лиц включено в базовый бесплатный полис, который по умолчанию действует в каждой поездке на устройствах «МТС Юрент». Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом или велосипедом сервиса, например, при столкновении.

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