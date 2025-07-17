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МТС обновила сеть в Дербенте

Цифровая экосистема МТС обновила сеть в Дербенте. Скорость передачи данных после проведенных работ выросла на четверть.

Технические специалисты МТС провели рефарминг, или перевод частот 3G на более современный стандарт 4G. Это позволило расширить ёмкость существующей сети четвертого поколения, которая обеспечивает скоростную передачу данных. Дербент стал третьим городом Дагестана после Махачкалы и Каспийска, где инженеры компании завершили рефарминг.

Скорость передачи данных выросла во всем городе: в центре, в магалах, возле крепости Нарын-кала, на набережной, а также в жилых частях. Жители и гости Дербента смогут выходить в интернет на высокой скорости даже в часы пиковой нагрузки во время активного турсезона.

«Дербент – одна из самых популярных точек притяжения у туристов. Гостей в город с нотками одновременно Кавказа и Востока стекается все больше и больше. Мы видим это и по нагрузке на сеть сотовой связи. Поэтому в этом году запланировали масштабные работы по улучшению нашего сервиса. Помимо перераспределения частот, наши инженеры в этом сезоне построят в Дербенте новую базовую станцию, чтобы усилить покрытие в зоне пляжного отдыха», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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